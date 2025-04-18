癌症篩治新趨勢／早期肺癌仍可能轉移 黃俊耀：術後輔助治療降復發

「肺癌病患是要接受手術或輔助治療，取決於疾病期別和淋巴蔓延程度。」台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，即使是早期肺癌，部分病患仍可能面臨復發、腦轉移風險，若術後根據基因檢測結果而接受化療、放療、標靶治療、免疫治療等輔助治療，復發、腦轉移等風險便可能大幅減少。

以非小細胞肺癌中的肺腺癌為例，早期病患接受手術之後，體內可能還有肉眼看不見的癌細胞，術前，病患體內也可能有潛在轉移跡象。若病患及早接受基因檢測，且確認有EGFR、ALK等突變基因，此時選擇適合、對應的標靶藥物，有機會降低復發可能性，腦轉移機率也會下降。

事實上，有些病患接受標靶治療後，出現腹瀉、皮疹、皮膚乾燥、食慾衰退、指甲問題等副作用。藉由調整生活、飲食習慣、用藥或使用適合保養品等，即可減輕不適。舉例來說，若有腹瀉，可服用止瀉藥，飲食上也要避免飲用牛奶、高滲透度果汁等飲品。

據衛福部2022年癌症登記資料，第一到三期肺癌病患占56%，若在早期術後階段，可考慮接受輔助治療，以幫助降低復發機率。