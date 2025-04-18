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癌症篩治新趨勢／量身打造肺癌最佳療法 賴俊良：NGS找藥療效增一倍
「次世代基因定序（NGS）是近年來癌症診斷最大的進步，找到驅動基因幾乎與找到好醫師一樣重要。」台灣臨床腫瘤醫學會理事長、大林慈濟醫院副院長賴俊良提到，一名61歲的肺腺癌患者，第一線治療失敗後，次世代基因定序發現是 EGFR E20 突變，使用小分子標靶治療無效，但打雙標靶藥物兩周後馬上看到效果。
肺癌最新治療常須搭配精準的基因檢驗技術，傳統作法需逐一檢驗基因，而次世代基因定序可快速找出驅動基因，就能針對性投以標靶藥物，療效比傳統化療效果增加一倍。但目前僅約6成癌症患者能找到驅動基因，且部分基因尚無對應藥物。一名42歲的老菸槍男性患者，右上背疼痛一個多月，驅動基因為KIT，目前沒有藥物，很幸運地可以使用自體免疫細胞治療，效果非常好。
賴俊良也強調，傳統化療並非完全無效。他有一名病患抗拒傳統化療，但標靶治療一直未見成效，後來終於同意化療，反而病情迅速好轉。因此，各種治療工具皆具價值，選擇對患者最有效、副作用最少的方式作為第一線治療，才能在抗癌之路上爭取領先。
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