癌症篩治新趨勢／化療延長生命不可怕 邱昱棋：晚期肺腺癌需多重治療

「化療並不可怕！」衛生福利部桃園醫院胸腔內科主治醫師邱昱棋表示，多數癌患對化療心懷恐懼，但以晚期肺腺癌為例，病患若依基因檢測結果選擇標靶、免疫藥物合併葉酸拮抗劑等化療藥物，或運用兩種化療藥互相搭配，治療效果可進一步提升。

邱昱棋解釋，葉酸拮抗劑為「新穎多重標靶」抗葉酸化療藥物，其治療原理在於阻斷癌細胞複製DNA、RNA 所必須之3種葉酸依賴性酵素，進而達到抗腫瘤效果，藥物常見副作用為噁心、嘔吐等，除了預防性使用止吐藥，病患若在療程中服用葉酸、補充維生素B12，可有效降低副作用機率。

一名年約60歲女性，在2017年確診為第四期肺腺癌，有高血壓、糖尿病病史，後來使用標靶藥物，並陸續搭配使用葉酸拮抗劑、含鉑化療，之後又使用不同標靶藥，因治療期間用化療延續生命，終撐到適合藥物納健保，並接續用藥，至今存活已8年，且「還可以自己走進診間」。邱昱棋以上述病患為例表示，晚期肺癌病患常需多重治療，也需多專科團隊支持，期盼病患不要害怕化療，並擁有更多存活希望。