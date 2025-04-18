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癌症篩治新趨勢／6成病患不知傷生育力 黃馨慧：癌症治療前應先凍卵

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
TFC台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧。記者葉信菉／攝影
TFC台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧。記者葉信菉／攝影

近年凍卵蔚為風潮，但醫療性凍卵觀念較不普及，具統計，6成6癌患不知癌症治療會導致不孕，7成8接受癌症治療前未有生育保存概念。TFC台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧表示，化、放療會對癌患生育能力造成不可逆傷害，建議癌患接受治療前先進行生育保存，不僅不影響復發率與死亡率，也留下日後為人父母的機會。

隨癌症治癒率上升，癌友生存以外的需求也浮現。黃馨慧說，經告知化、放療會傷及生殖細胞後，年輕女癌患接受生育諮詢意願較高，4成6乳癌病患、2成1血癌病患接受生育保存。

生育保存以凍卵占4成1為大宗，黃馨慧表示，一旦病患確診，在接受癌症治療前可先醫療性凍卵，過程只須兩周，不會影響後續治療計畫與疾病預後。曾有37歲癌患治療完成5年後，成功產下龍鳳胎。

目前全台10個縣市政府祭出醫療性凍卵的補助政策，金額2至3萬5千元不等，台灣凍卵協會也推動公益希望計畫，只要20至40歲婦癌、乳癌病患於合作的醫療機構進行凍卵，即可獲得5千至2萬元的補助。

凍卵 生育 癌症治療

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