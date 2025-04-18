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癌症篩治新趨勢／今年試辦 明年上路 李宜家：幽門桿菌篩檢防胃癌

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家。記者曾原信／攝影
台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家。記者曾原信／攝影

台灣每年新增4千多名胃癌病患，逾三成為晚期，據統計，八成胃癌是幽門桿菌所致，但經篩檢、除菌治療，能有效降低幽門桿菌盛行率與胃癌發生率，以馬祖為例，經20年篩治，成績已優於台灣本島，故國健署於今年試辦45至74歲民眾幽門桿菌篩檢，預計明年正式上路。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家指出，幽門桿菌可克服胃酸侵蝕，造成胃部慢性發炎，恐進展成胃癌。過去多透過侵入性胃鏡檢查，但篩檢率不高，導致胃癌發生率居高不下。以糞便抗原檢測幽門桿菌，加上後續抗生素除菌，可協助預防胃癌。

李宜家曾帶領團隊在馬祖進行20年篩治計畫，他表示，馬祖幽門桿菌盛行率從64%降至10%，胃癌發生率也下降56%，2021年僅一位罹患胃癌。

繼2018年幽門桿菌篩檢推廣至全國55個原鄉，今年國健署於全國20縣市試辦幽門桿菌篩檢，計畫明年全面開放。李宜家說，若幽門桿菌篩檢加上大腸癌二合一篩檢，一次檢體採集篩檢兩種癌症，更一石二鳥、提高癌症篩檢效率。

癌症 胃癌 馬祖

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