癌症篩治新趨勢／訓練體內抗癌精銳 李威震：細胞治療救治晚期肝癌

「樹突細胞（Dendritic cell）治療，是完全個人化的治療！」林口長庚紀念醫院副院長李威震長期鑽研細胞治療、肝臟外科治療，他說，肝癌病患中，約40%確診已晚期，目前治療晚期肝癌的健保第一線用藥，僅約3成病患用藥產生效果，當藥物失效，或病患希望治療成效提升，樹突細胞治療可產生一定療效，加上沒有特別副作用，便成重要選項，不過這類治療多需自費。

李威震解釋，人體中的免疫監視系統可有效抑制癌細胞，樹突細胞為「最強抗原表達細胞」，可辨識、收集癌細胞壞死後所釋放出的腫瘤抗原，並運用這些資訊訓練T型淋巴球細胞，這些免疫軍團就能如導彈武器般精準且更有效的辨識、消滅癌細胞。

當免疫監視系統失靈，樹突細胞治療方式可將樹突細胞取出、強化，同時也讓樹突細胞接觸腫瘤切片組織，以取得腫瘤抗原訊息，並教導T型淋巴球成為抗癌精銳，病患存活希望就會增加。

有些病患因腫瘤靠近重要的血管、器官而無法開刀，經上述治療，不僅腫瘤縮小、轉成可開刀，存活期也明顯延長。