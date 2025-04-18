快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

聽新聞
0:00 / 0:00

癌症篩治新趨勢／訓練體內抗癌精銳 李威震：細胞治療救治晚期肝癌

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
林口長庚紀念醫院副院長李威震。記者曾原信／攝影
林口長庚紀念醫院副院長李威震。記者曾原信／攝影

「樹突細胞（Dendritic cell）治療，是完全個人化的治療！」林口長庚紀念醫院副院長李威震長期鑽研細胞治療、肝臟外科治療，他說，肝癌病患中，約40%確診已晚期，目前治療晚期肝癌的健保第一線用藥，僅約3成病患用藥產生效果，當藥物失效，或病患希望治療成效提升，樹突細胞治療可產生一定療效，加上沒有特別副作用，便成重要選項，不過這類治療多需自費。

李威震解釋，人體中的免疫監視系統可有效抑制癌細胞，樹突細胞為「最強抗原表達細胞」，可辨識、收集癌細胞壞死後所釋放出的腫瘤抗原，並運用這些資訊訓練T型淋巴球細胞，這些免疫軍團就能如導彈武器般精準且更有效的辨識、消滅癌細胞。

當免疫監視系統失靈，樹突細胞治療方式可將樹突細胞取出、強化，同時也讓樹突細胞接觸腫瘤切片組織，以取得腫瘤抗原訊息，並教導T型淋巴球成為抗癌精銳，病患存活希望就會增加。

有些病患因腫瘤靠近重要的血管、器官而無法開刀，經上述治療，不僅腫瘤縮小、轉成可開刀，存活期也明顯延長。

淋巴 癌細胞 腫瘤

延伸閱讀

桃園婦人因這觀念乳癌變四期 醫師跨科精準治療6年穩病況

父過世、母中風抗癌 吳若權曾在街頭崩潰痛哭

女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小

1200萬交保遭撤銷求交保 涉貪警政監林明佐：癌細胞已擴散

相關新聞

4P醫療 成精準抗癌新趨勢

癌症連續多年高居國人第一死因，前副總統、中研院士陳建仁表示，癌症治療應依病人基因、腫瘤特性發展個人化醫療，「別一套西裝給...

癌症篩治新趨勢／LDCT恐釀過度醫療 蔡俊明：肺部結節別急著動刀

「恭喜你，不是癌症。」病人在肺結節術後聽到這句話會很高興，卻沒想過這刀本就不應該開。國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明指出，高...

癌症篩治新趨勢／量身打造肺癌最佳療法 賴俊良：NGS找藥療效增一倍

「次世代基因定序（NGS）是近年來癌症診斷最大的進步，找到驅動基因幾乎與找到好醫師一樣重要。」台灣臨床腫瘤醫學會理事長、...

癌症篩治新趨勢／早期肺癌仍可能轉移 黃俊耀：術後輔助治療降復發

「肺癌病患是要接受手術或輔助治療，取決於疾病期別和淋巴蔓延程度。」台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，即使是早期肺癌...

癌症篩治新趨勢／化療延長生命不可怕 邱昱棋：晚期肺腺癌需多重治療

「化療並不可怕！」衛生福利部桃園醫院胸腔內科主治醫師邱昱棋表示，多數癌患對化療心懷恐懼，但以晚期肺腺癌為例，病患若依基因...

癌症篩治新趨勢／今年試辦 明年上路 李宜家：幽門桿菌篩檢防胃癌

台灣每年新增4千多名胃癌病患，逾三成為晚期，據統計，八成胃癌是幽門桿菌所致，但經篩檢、除菌治療，能有效降低幽門桿菌盛行率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。