癌症篩治新趨勢／手術仍是治療核心 許祐仁：直腸癌已9成用微創

大腸直腸癌長年高居男性癌症發生率首位，平均每小時約有兩人確診。雖直腸只約15公分，卻負責儲存糞便與調節排便，因此一旦罹癌，將嚴重影響生活品質。林口長庚紀念醫院直腸肛門科醫師許祐仁指出，若能在第一至三期完整切除病灶，大腸直腸癌仍有5年存活率，手術仍是最核心的治療手段。目前腹腔鏡和達文西機器手臂等微創手術，已應用於逾9成病例，能有效減少術後疼痛並提高保留肛門的可能性。

許祐仁表示，左側大腸直腸癌常因糞便乾硬而導致阻塞或便血；右側則因糞便較稀，通常要等腫瘤長至相當大才會發覺。常見症狀包含血便、排便習慣改變、大便變細以及持續便意，建議透過大腸鏡、電腦斷層、磁振造影及內視鏡超音波檢查，判定腫瘤分期與治療策略。雖精準治療是趨勢，但在大腸直腸癌中，實際能受益者不多，多數病患仍需仰賴標準治療。

許祐仁指出，手術後若腸道無法順利接合，可能須暫時或永久造口，為使患者了解不同治療選擇，醫師與患者可透過「醫病共享決策」，充分溝通與評估，選擇最適合的療法。