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癌症篩治新趨勢／基因檢測助精準治療 虞凱傑：攝護腺癌邁向合併療法

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
林口長庚紀念醫院泌尿腫瘤科主任虞凱傑。記者曾原信／攝影
林口長庚紀念醫院泌尿腫瘤科主任虞凱傑。記者曾原信／攝影

林口長庚紀念醫院泌尿腫瘤科主任虞凱傑指出，隨著基因檢測技術的進步，近年來攝護腺癌診斷與治療有突破性發展，不僅提升治療精準度，治療策略也從單一用藥邁向合併藥物治療。

早期侷限型攝護腺癌主要採手術或放射治療，若局部控制失敗且癌細胞活性升高，則進入第二線治療。雖然對荷爾蒙療法的反應減弱，甚至癌細胞出現轉移，仍有多種藥物可用，然藥物選擇須因人制宜，是精準治療的挑戰。臨床研究顯示，治療進入後線後，患者存活率明顯下降，因此現行策略強調於第一線即採最具療效方案。

研究顯示，患者應在尚未接受第一線治療前進行基因檢測，此時基因狀態未受藥物影響，檢測結果更具參考價值，有助於精準選擇最適合的治療方式。

臨床實證指出，相較傳統單一荷爾蒙治療，結合荷爾蒙抑制劑與基因標靶藥物的雙重療法，可同時抑制荷爾蒙對癌細胞的刺激，並阻斷癌細胞修復與增生機制。

隨著基因檢測技術日益成熟，醫師能更全面掌握病患的腫瘤特性，依據基因變異制定個別化治療計畫，即使某項治療反應不佳，也能快速透過後續檢測調整用藥方向，提升療效並延長存活率。

基因 患者 癌細胞

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