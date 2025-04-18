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癌症篩治新趨勢／多發性骨髓瘤復發率高 蔡淳光：4合1療法存活率大增

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台北榮民總醫院內科部血液科主治醫師蔡淳光。記者葉信菉／攝影
台北榮民總醫院內科部血液科主治醫師蔡淳光。記者葉信菉／攝影

不同於知名球評潘忠韋的急性淋巴性白血病，另一種血癌「多發性骨髓瘤」同樣備受關注。台北榮民總醫院內科部血液科主治醫師蔡淳光說，多發性骨髓瘤好發於65歲以上長者，常見症狀有骨頭痛、貧血、高血鈣、腎功能損傷等。但早年受限治療方式，1998年僅約5成患者平均存活2.5年，目前最新四合一療法可大幅提升存活率，約9成患者都可存活到2.5年。

蔡淳光說，多發性骨髓瘤不可治癒且易復發，現行治療分為自體骨髓移植及藥物治療，藥物包括類固醇、蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑、單株抗體、雙特異性抗體等。研究顯示，病人使用3種藥物時，平均存活時間為1年，疾病嚴重需使用5種藥物時，僅剩半年；因此，應把療效佳藥物提升至第一線治療。

「第一線治療的目的，要把治療做的更為深入，減少復發。」蔡淳光指出，目前多發性骨髓瘤治療方式多為三合一，為類固醇、蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑，但如今美國、歐洲建議採用三合一，再加上CD38抗體藥物的四合一方式，因不同研究顯示，約有85%患者可以存活至6年，84%患者4年都未復發，呼籲健保署應將四合一納入給付。

蔡淳光提醒，民眾出現不明原因的骨頭痛，甚至是骨折，應懷疑是多發性骨髓瘤，盡速就醫檢查，且多發性骨髓瘤高達7成患者都有貧血，因此需同時注意貧血，以利及早發現，給予個人化治療。

患者 頭痛 類固醇

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