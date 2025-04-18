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癌症篩治新趨勢／慢性淋巴性白血病長者多 陳宇欽：高風險群需積極治療

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
三軍總醫院血液腫瘤科主治醫師陳宇欽。記者葉信菉／攝影
三軍總醫院血液腫瘤科主治醫師陳宇欽。記者葉信菉／攝影

慢性淋巴性白血病（CLL）是一種血癌，病患族群以中、老年人居多，病程進展緩慢。不過，三軍總醫院血液腫瘤科主治醫師陳宇欽提醒，CLL病患的5年存活率為61%，其中60歲族群的5年存活率達81%，80歲以上長者則降至35%，病患可分低風險、中風險與高風險，當出現「淋巴球增多與貧血」，或「淋巴球增多合併血小板」等跡象，代表為高風險，需積極治療。

陳宇欽指出，CLL的治療目標為防止疾病、惡化、延長生存期，並防止生理、身體功能遭受損壞，治療選擇多根據病患年齡、身體狀況與有無基因變異等進行考量，而無論有無基因變異，使用BTK抑制劑等標靶藥物，皆有助延緩病情進展，若病患有第17號染色體短臂缺失現象（del-17p) 或有TP53基因變異，以及IGHV未突變基因族群，往往對於傳統免疫、化療反應欠佳，更需標靶藥物的治療。

研究也發現，當病患使用新一代BTK抑制劑，三年存活率為64.9%，且擁有較佳「無疾病存活率」（PFS）。陳宇欽也叮嚀，病患在飲食上也要留意，「比起高湯，肉本身的營養，其實更多。」此外，食物要多元化、多吃蔬果、喝足夠的水、使用橄欖油等健康油脂等也是非常重要。

基因 淋巴 風險

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