癌症篩治新趨勢／CAR-T治療造福病患 李啟誠：國際血癌患者新生機

台灣醫療實力名揚海外，連續7年蟬聯全球資料庫網站「Numbeo」醫療照護指數、醫療照護花費雙冠王，吸引各國病患不辭辛勞來台自費就醫。而花蓮慈濟醫院藉由骨髓移植或CAR-T治療，救治國外血癌病患，迄今已有23人受惠。

台灣國際特色醫療涵蓋癌症治療、生殖醫學、健康檢查等，其中花蓮慈濟血腫治療發展成熟，近年更成為國內少數可執行CAR-T治療的醫學中心。

花蓮慈濟幹細胞與精準醫療研發中心暨國際醫學中心主任李啟誠表示，CAR-T治療結合細胞療法、基因療法與免疫療法，透過基因工程改造病患自身的T細胞，精準攻擊癌細胞，目前適用於急性淋巴性白血病、瀰漫性大B細胞淋巴瘤，2023年已有條件納保。每劑819萬元，造福海內外病患。

據統計，2020年至今已有23人遠渡花蓮慈濟，接受骨髓移植或CAR-T治療。李啟誠分享，有位14歲越南女童，自6歲起反覆復發，化療、骨髓移植皆無效，但經花蓮慈濟CAR-T治療，去年已康復回國繼續學業，凸顯台灣癌症治療的卓越能力。