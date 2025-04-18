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癌症篩治新趨勢／抗體藥物複合體延長存活 蘇柏榮：泌尿上皮癌治癒有望

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣癌症研究學會理事長蘇柏榮。記者曾原信／攝影
台灣癌症研究學會理事長蘇柏榮。記者曾原信／攝影

泌尿上皮癌包含腎盂、輸尿道、膀胱、近端泌尿道等區域腫瘤，台灣癌症研究學會理事長蘇柏榮說，若將膀胱癌、上段泌尿道癌症合計，2022年泌尿道上皮癌新發個案數達4千3百餘人，可列入10大癌症第8位。泌尿上皮癌患者常合併腎功能低落問題，使用鉑金類化療受限，即使可用化療，病人存活中位數也僅約1年，所幸近年有靶向性化療的抗體藥物複合體（ADC）延長2倍存活期。

「泌尿上皮癌症狀為不會痛的血尿，民眾若有類似情況，應立刻找泌尿科醫師就醫。」蘇柏榮表示，泌尿上皮癌生長於尿液經過管道上皮細胞處，致病原因包括抽菸、暴露化學染劑及染髮，服用含馬兜鈴酸的中草藥，也會增加罹病機率。洗腎則與該癌症互為因果，部分病人因洗腎導致罹病，而泌尿上皮癌導致尿路阻塞，造成病人腎功能逐漸衰退，最終導致洗腎。

「過去收治晚期泌尿上皮癌患者，幾乎一年換一批。」蘇柏榮表示，患者僅約半數可接受化學治療，且治療後多數病人在6至8個月內，腫瘤出現變化，少有病人存活超過一年。近年免疫檢查點抑制劑、抗體藥物複合體等可用於泌尿上皮癌治療，病人存活時間可達30個月，甚至有治癒機會，許多病人接受免疫治療5至6年，持續存活，甚至與自己變成好友。

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