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癌症篩治新趨勢／晚期確診居高不下 曾令民：乳癌篩檢率僅達三成

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
台北榮民總醫院副院長曾令民。記者曾原信／攝影
台北榮民總醫院副院長曾令民。記者曾原信／攝影

國際研究顯示，台灣乳癌病人5年存活率逐漸追上日韓，但與美國仍有明顯落差。台北榮民總醫院副院長曾令民分析，2022年台灣乳癌死亡率與1995年相比增加1.5倍，與民眾憂心年紀、副作用、外觀與生育導致晚期乳癌診斷比率居高不下有關。

據統計，台灣乳癌發生率與死亡率逐年增加，2022年每10萬人有逾90人罹患乳癌、逾10人死亡，但乳癌攝影檢查利用率近年卻僅33.8%，8.2%新診斷即為晚期。曾令民指出，要降乳癌死亡率，須從篩檢、早期和晚期治療著手。

目前除了國健署將乳癌篩檢年齡擴大為40至74歲，健保去年至今擴大給付3乳癌新藥、新增4乳癌新藥，醫界也擴大乳癌醫療給付改善方案參與，全台94家非營利組織則提供病友服務，協助克服病患對治療的恐懼與疑慮。

此外，曾令民表示，台灣乳癌好發於45至64歲女性，但年輕乳癌患者乳房組織密實，現有工具仍有篩檢死角，故須精進篩檢工具，並加強對年輕女性的健康促進，盼多管齊下加快癌症死亡率下降速度。

乳癌 患者 死亡率

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