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抗癌復健 人生逆轉勝／陳昀：社區是癌友家庭靠山

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
癌症希望基金會主任陳昀。記者葉信菉／攝影
癌症希望基金會主任陳昀。記者葉信菉／攝影

癌症不僅影響健康，更深刻改變癌友家庭生活。癌症希望基金會主任陳昀指出，癌友在療程結束後，95%時間在院外生活，更面臨中長期副作用，但醫療資源零散且難以取得。她呼籲，癌症照護不該只停留在治療端，更需延伸至生活的每個角落，讓照顧成為全程的支持。

陳昀分享病友故事，35歲的小清原想在孩子上小學重返職場，卻被診斷出二期肺癌，面對複雜的治療資訊與副作用，不知如何尋求幫助，更擔心病情影響家庭與孩子。

陳昀指出，多數癌友與家屬常面臨資訊混亂、不知如何正確使用資源的難題。基金會為此建立「台灣癌症資源網」，提供個人化資源推薦系統，涵蓋癌症種類、年齡階段、治療進程及地區，滿足每位病友生活需求。目前平台已整合497家機構、1,150筆服務資訊，及94家單位活動資訊，有效提供病友和家庭一站式協助與情緒支持。

陳昀說，「每個人都不需獨自承擔，說出需求就是改變的開始。」她強調，社區是癌症家庭最重要靠山，每個人都能成為資訊傳遞與幫助的節點，讓癌友和家屬不孤單。

小學 癌症 重返職場

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