抗癌復健 人生逆轉勝／張維宏：為癌二代建支持系統

「如果我更有能力，是不是就能救回家人？」、「家人需要我，我要撐住。」台灣癌症基金會諮商心理師張維宏指出，父母罹癌對子女影響深遠，年紀愈小愈容易焦慮與內疚，甚至認為是自己造成父母生病；早熟的孩子可能承擔家長角色，成年子女也可能因而影響工作與生活。

張維宏自身也歷經祖母、父親、伯父罹癌，並在健檢時發現罹患第四期淋巴癌。這段經歷讓他走上心理腫瘤諮商之路。他將有至親罹癌經驗者稱為「癌二代」，指出他們比一般病患更易陷入憂鬱情緒。若親人治療情況不佳甚至病逝，更可能影響到治療意願。

他建議，旁人可透過傾聽與理解其家人罹病的經驗，協助癌二代紓壓。首先是務必善用醫療與心理專業的知識資源；壓力不會消失而是起起伏伏，可學習壓力管理技巧；跟家人溝通不順暢可尋求專業諮商心理師協助。此外，應提醒自己家族史不是命運走向，醫療技術持續進步的今天，應持續懷抱希望。

張維宏建議病友主動參與相關社群，建立支持系統，就能發現自己並不孤單。