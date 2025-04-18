抗癌復健 人生逆轉勝／方俊凱：酒精代謝力左右健康

「喝酒後馬上臉紅，就是缺乏解酒酵素。」亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指出，酒精若無法代謝，積在體內將演變成癌症，據研究，台灣人近五成體內缺乏解酒酵素比日韓高。

日本國立癌症中心研究顯示，飲酒在全癌症罹患與死亡的貢獻比例，造成8.8%男性、3.0%女性死亡。目前醫學證實八種癌症與酒精有關，包括腦癌、口腔癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、大腸直腸癌及乳癌。但並不表示酒精與其他癌症沒有關連，只是目前沒找到實證。一名20多歲女性患者，沒家族癌症病史，但工作關係經常應酬飲酒，到30多歲發現頭頸部癌症，治療多年仍然不幸早逝。

據衛生福利部發表的「每日飲酒酒精標準量」，成年男性不超過兩酒精單位，女性不超過一酒精單位。一單位酒精為10公克，相當於威士忌31cc或一杯100ml的紅酒。但即使符合這個標準，長期飲酒仍可能帶來健康風險。

日本2013年通過「酒精相關健康問題對策基本法」改變飲酒文化，盼台灣也能建立戒酒機制並立法防治。