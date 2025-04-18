快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

聽新聞
0:00 / 0:00

抗癌復健 人生逆轉勝／方俊凱：酒精代謝力左右健康

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱。記者葉信菉／攝影
亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱。記者葉信菉／攝影

「喝酒後馬上臉紅，就是缺乏解酒酵素。」亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指出，酒精若無法代謝，積在體內將演變成癌症，據研究，台灣人近五成體內缺乏解酒酵素比日韓高。

日本國立癌症中心研究顯示，飲酒在全癌症罹患與死亡的貢獻比例，造成8.8%男性、3.0%女性死亡。目前醫學證實八種癌症與酒精有關，包括腦癌、口腔癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、大腸直腸癌及乳癌。但並不表示酒精與其他癌症沒有關連，只是目前沒找到實證。一名20多歲女性患者，沒家族癌症病史，但工作關係經常應酬飲酒，到30多歲發現頭頸部癌症，治療多年仍然不幸早逝。

據衛生福利部發表的「每日飲酒酒精標準量」，成年男性不超過兩酒精單位，女性不超過一酒精單位。一單位酒精為10公克，相當於威士忌31cc或一杯100ml的紅酒。但即使符合這個標準，長期飲酒仍可能帶來健康風險。

日本2013年通過「酒精相關健康問題對策基本法」改變飲酒文化，盼台灣也能建立戒酒機制並立法防治。

日本 癌症 酒精

延伸閱讀

竇智孔為高爾夫球許願戒酒 卻因「台灣第一等」破戒

10年醞釀、3杯靈魂、1日限定 臺虎大安義式趴踢登場

4種最易罹癌飲品！一款年輕人最愛 每日飲胰臟癌風險多87%

傷害護理師身敗名裂！廣末涼子藥檢結果出爐

相關新聞

4P醫療 成精準抗癌新趨勢

癌症連續多年高居國人第一死因，前副總統、中研院士陳建仁表示，癌症治療應依病人基因、腫瘤特性發展個人化醫療，「別一套西裝給...

癌症篩治新趨勢／LDCT恐釀過度醫療 蔡俊明：肺部結節別急著動刀

「恭喜你，不是癌症。」病人在肺結節術後聽到這句話會很高興，卻沒想過這刀本就不應該開。國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明指出，高...

癌症篩治新趨勢／量身打造肺癌最佳療法 賴俊良：NGS找藥療效增一倍

「次世代基因定序（NGS）是近年來癌症診斷最大的進步，找到驅動基因幾乎與找到好醫師一樣重要。」台灣臨床腫瘤醫學會理事長、...

癌症篩治新趨勢／早期肺癌仍可能轉移 黃俊耀：術後輔助治療降復發

「肺癌病患是要接受手術或輔助治療，取決於疾病期別和淋巴蔓延程度。」台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，即使是早期肺癌...

癌症篩治新趨勢／化療延長生命不可怕 邱昱棋：晚期肺腺癌需多重治療

「化療並不可怕！」衛生福利部桃園醫院胸腔內科主治醫師邱昱棋表示，多數癌患對化療心懷恐懼，但以晚期肺腺癌為例，病患若依基因...

癌症篩治新趨勢／今年試辦 明年上路 李宜家：幽門桿菌篩檢防胃癌

台灣每年新增4千多名胃癌病患，逾三成為晚期，據統計，八成胃癌是幽門桿菌所致，但經篩檢、除菌治療，能有效降低幽門桿菌盛行率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。