抗癌復健 人生逆轉勝／營養+運動 癌後康復關鍵

2025癌症論壇暨工作坊13日舉行兩場專業工作坊，聚焦營養攝取與運動復健，邀專家親自指導助癌友重拾健康。

高蛋白加地中海飲食

知名營養師劉怡里指出，癌症治療期間需高熱量、高蛋白飲食，蛋白質應占每日熱量15%至20%，建議選用乳製品、魚類、蛋類及家禽等優質蛋白質，避免高油脂及加工肉品，並避免過度低醣飲食，以免體力下降，影響療效。

劉怡里建議，癌友可多攝取各色蔬果，如芭樂、柑橘類等，以增強免疫力。若食欲不佳，可於餐前食用酸梅汁或果醋等酸味食物；若有噁心症狀，則可少量多餐並選擇清淡易消化的飲食。

劉怡里推薦地中海飲食法，強調攝取天然多樣化的食材，如大量蔬果、全穀類、豆類和橄欖油等健康油脂，有助降低多種癌症的死亡風險。她並現場示範「抗癌、抗氧化活力養生飲」，以菠菜、芭樂、蘋果、香蕉、堅果及三寶粉製成，有助修復DNA、抗氧化並提升腸道免疫。

運動從離開椅子做起