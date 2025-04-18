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抗癌復健 人生逆轉勝／營養+運動 癌後康復關鍵

聯合報／ 記者許凱婷楊孟蓉／台北報導
癌友吃出好營養工作坊。記者葉信菉／攝影
癌友吃出好營養工作坊。記者葉信菉／攝影

2025癌症論壇暨工作坊13日舉行兩場專業工作坊，聚焦營養攝取與運動復健，邀專家親自指導助癌友重拾健康。

高蛋白加地中海飲食

知名營養師劉怡里指出，癌症治療期間需高熱量、高蛋白飲食，蛋白質應占每日熱量15%至20%，建議選用乳製品、魚類、蛋類及家禽等優質蛋白質，避免高油脂及加工肉品，並避免過度低醣飲食，以免體力下降，影響療效。

劉怡里建議，癌友可多攝取各色蔬果，如芭樂、柑橘類等，以增強免疫力。若食欲不佳，可於餐前食用酸梅汁或果醋等酸味食物；若有噁心症狀，則可少量多餐並選擇清淡易消化的飲食。

劉怡里推薦地中海飲食法，強調攝取天然多樣化的食材，如大量蔬果、全穀類、豆類和橄欖油等健康油脂，有助降低多種癌症的死亡風險。她並現場示範「抗癌、抗氧化活力養生飲」，以菠菜、芭樂、蘋果、香蕉、堅果及三寶粉製成，有助修復DNA、抗氧化並提升腸道免疫。

運動從離開椅子做起

「以長期訓練取代長期照護。」癌症希望基金會榮譽董事、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師謝政毅說，癌後運動對患者的助益幾乎與藥物同等重要，但公園快走、土風舞等並非有效運動。他強調，癌後運動應是目的性訓練，不一定要去健身房，但「離開椅子，遠離靜態生活」是第一步，有效運動應含肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺等五大核心功能。物理治療師林昭印說，只做同一項運動「像只吃某一種食物」，不均衡就會對身體沒幫助；若快走或超慢跑，要做到很喘、流汗，才算達到訓練目的。

癌後運動處方工作坊。記者葉信菉／攝影
癌後運動處方工作坊。記者葉信菉／攝影

癌症治療 運動

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