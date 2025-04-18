抗癌復健 人生逆轉勝／林利霏、潘忠韋 癌症最怕你快樂勇敢

2025癌症論壇現場溫馨又動人，女星林利霏與知名球評潘忠韋，分別分享罹患大腸癌與急性淋巴性白血病的真實歷程。林利霏提到，在確診第一期大腸癌時，雖然震驚卻迅速振作，選擇信任醫療團隊並積極調整飲食作息；潘忠韋回憶，曾在球賽轉播時痛到幾度無法站立，仍敬業地播完球賽，隔日抽血確診罹癌才知病情危急，立刻住院並兩度骨髓移植，歷經三次敗血性休克的驚險時刻，卻堅持以運動員精神，進行人生「不能輸的延長賽」。

林利霏提到，「一開始只有便秘與血便，但這些小訊號就是警訊。」手術後，她曾狂按嗎啡13下，忍受比生產還痛的傷口，只為能早日出院、不浪費醫療資源。更讓人動容的是，她與7歲女兒的互動，她曾說：「媽媽肚子裡有壞東西，要到台北開刀去拿出來。」女兒卻天真地告訴同學：「我媽媽去台北生小孩了！」讓她哭笑不得，與女兒的深厚羈絆和家人的支持，成為她康復的重要動力。

知名球評潘忠韋。記者葉信菉／攝影 而潘忠韋則是從轉播台直接走進病房。他回憶，在球賽轉播時突然劇痛難耐，勉強播完兩場球賽後，隔日就醫抽血，確診為急性淋巴性白血病；歷經兩次骨髓移植、三次敗血性休克，他仍堅定地說：「我是職業運動員，再怎麼被打趴，都要爬起來。」更以運動員精神迎戰病魔，和女兒解釋「爸爸正在打艱難的比賽」。

潘忠韋也學會放下逞強。「以前硬撐，忍到痛哭才求助。後來明白，癌症面前，勇敢不等於硬撐，而是懂得求助與信任。」他特別感謝醫療團隊，強調「病人要理智面對、情緒慢慢處理，把自己交給專業，才是真正的勇敢」。

現場許多民眾深受他們的樂觀與勇氣而感動，頻頻拭淚，場面溫馨感人。兩人一致認為，面對癌症「不怕」是關鍵，林利霏強調，「癌症最怕你快樂！」潘忠韋更補充，「只要有希望、有行動，就有機會逆轉勝」。