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中研院士楊泮池：亞洲不菸女易罹肺癌

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
中央研究院士楊泮池。記者曾原信／攝影
中央研究院士楊泮池。記者曾原信／攝影

「全世界肺癌病患，有超過三成沒有抽菸史，其中亞洲更是沒抽菸者的肺癌『重災區』！」中央研究院士、國立台灣大學醫學院內科教授楊泮池指出，在東亞，女性不抽菸族群為肺癌高風險族群，而不抽菸女性罹患肺癌的風險，和亞洲抽菸男生相比，罹患肺癌風險不相上下，且容易罹患肺癌的不抽菸女性，其基因突變樣態與因抽菸而罹患肺癌的男性，存有極大差異。

楊泮池分析，上述現象背後，主要原因除了基因，家族史與接觸空汙等也是主因，過去曾有研究顯示，台灣女性因容易有多種特殊基因突變，導致對環境刺激、空汙特別敏感，出現肺癌的機率也就特別高。

楊泮池提醒，若有家族病史，確會增加罹患肺癌風險，門診中，曾有一位母親與四位女兒皆患肺癌，且都沒有抽菸，因此有家族病史民眾，務必定期接受篩檢。

楊泮池援引國健署癌症登記資料表示，抽菸、不抽菸族群接受低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢，皆可早期發現肺癌病灶，而不抽菸族群的肺癌死亡率更可下降67%，推動LDCT篩檢也讓「台灣成為全世界標竿」，此外，當影像學顯示為比較硬的毛玻璃病灶，只要在2公分以上，建議盡快處理，以免惡化。

抽菸 楊泮池 肺癌

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