國健署長吳昭軍：胃癌、大腸鏡檢試辦

癌症連續43年蟬聯台灣十大死因之首，雖整體死亡率下降，但近3年發生率上升，其中乳癌、大腸癌、肺癌、胃癌增幅明顯。國健署長吳昭軍表示，定期篩檢可降低死亡率，故今年增加癌症篩檢經費至68億元，除了既有的五癌篩檢，新增人類乳突病毒（HPV）檢測外，也預計這2年正式實施胃癌篩檢、無痛大腸鏡檢查與國中男生接種HPV疫苗、BC肝擴大篩檢。

去年癌症篩檢481.2萬人次，找出癌前病變5萬人，癌患1萬人，癌症登記資料也顯示，早期篩檢、治療患者預後較好，以大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌五癌為例，○至一期五年相對存活率為第四期的2至7倍。

因此國健署力拚今年7月擴大B、C肝篩檢年齡至40歲起，9月開放國中男生接種HPV疫苗，以協助預防肝癌及男性陰莖癌、口咽癌、肛門癌；並試辦40至49歲具家族史的無痛大腸鏡檢查、45至74歲胃癌篩檢，最快分別於今年第二季、明年元旦正式上路。

吳昭軍也說，今年國健署將大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌篩檢服務年齡往前延伸5歲，新增35歲、45歲、65歲婦女當年度HPV檢測，盼民眾多加利用。