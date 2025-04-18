健保署長石崇良：新藥納保搜集真實數據

癌症新藥快速進展，藥費支出愈來愈貴，健保署統計，2024年癌症藥費支出達425億元，占健保總額比率28.2%，且給付標靶藥物品項，已高過傳統化療，為強化新藥納保，衛福部除提出50億癌症新藥基金支應，並將建立癌症治療生態系。

2014至2024年健保癌藥支出費用平均成長率達9.2%，健保署長石崇良表示，此數據比健保總額平均成長率約4%高出二倍以上，健保給付標靶藥物項目達76種，每年支出達290億元，每項藥物花費4億元醫療費用。

健保用於癌藥的專款費用，已從2022年4.7億增加至2024年132.2億元。石崇良說，政府成立癌症新藥暫時性支付專款，已公告癌症新藥專款使用規則，臨床療效證據明確，但受總額限制尚未收載癌症新藥或新適應症，可循癌藥專款管道支付，其餘藥品如有未滿足醫療需求，經專家討論核可也可納入。

政府目標是建立癌症治療生態系。石崇良說，癌症新藥基金給付期間，將搜集治療過程數據，整合次世代基因定序（NGS）檢測報告及標靶藥物事前審查等資料，已在7家醫學中心試辦，搭配國健署癌症登記系統，將成重要真實世界資料庫。