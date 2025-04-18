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國衛院癌研所長查岱龍：攝護腺癌應公費篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國家衛生研究院癌症研究所長查岱龍。記者曾原信／攝影
國家衛生研究院癌症研究所長查岱龍。記者曾原信／攝影

攝護腺癌是台灣男性第三大癌症，更名列癌症死因第五位。衛福部最新統計數據顯示，新增個案人數達1萬958人。國家衛生研究院癌症研究所長查岱龍表示，男性常諱疾忌醫，即使一晚上要起床小便四、五次，在診間仍嘴硬稱沒有問題，導致確診時多已晚期，第三、四期患者占半數以上，籲男性發現異狀時應積極接受治療。

查岱龍說，國內攝護腺癌新診斷病人，近三成已是第四期，反觀日本攝護腺癌死亡率已在下降，美國則早已啟動全國性篩檢，抽血檢測攝護腺特定抗原（PSA），最初攝護腺癌人數增加，但隨診斷、治療進展，後續人數減少，死亡率顯著下降。

晚期攝護腺癌患即使全身骨轉移，PSA數值達1萬ng/mL以上，遠超出正常數值4ng/mL，仍可能沒症狀，即使有排尿頻繁等典型症狀，與良性攝護腺肥大症狀也類似，導致診斷時間晚，無法治癒。

查岱龍表示，攝護腺癌未納公費篩檢，篩檢普及率低，建議政府將一等親內有攝護腺癌病史高風險族群，納入早期篩檢對象，在國家給付前，高風險族群應主動接受PSA篩檢，50歲以上男性每年一次，高風險者則45歲起開始受檢。目標是將攝護腺晚期診斷比率，由三成降至一成以下。

攝護腺癌 死亡率

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