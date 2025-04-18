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國衛院長司徒惠康：癌資料庫助新藥研發
面對2040年全球癌症人數，預計將達2800萬例、死亡人數突破1620萬的警訊，國家衛生研究院長司徒惠康指出，台灣平均每4分2秒就新增一名病患。為打造專屬台灣的精準醫療體系，國衛院自2019年推動「國家級人體生物資料庫整合平台」（NBCT），整合全台37家人體生物資料庫（Biobank）、累積逾百萬筆人體檢體與臨床資料。
司徒惠康表示，過去各醫院資料封閉，現透過NBCT，國衛院協調整合資料來源與供件比例，實現跨院合作與資源共享；平台已整合逾17萬筆癌症個案資料，並配合次世代基因定序（NGS）與健保給付計畫，推動AI分析、自動資料格式轉換與跨機構資料互通等基礎建設。
他指出，成功的癌症資料庫須具備七大面向，包含大規模收案與長期追蹤、標準格式化、族群多元性、結合臨床照護與電子病歷、生活與環境暴露資料整合、AI高效運算能力和民眾隱私保障與信任建立。
司徒惠康呼籲社會共同投入本土基因資料庫建構，他強調，「如果我們沒有自己的資料庫，未來精準醫療的發現將沒有台灣的位置」。
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