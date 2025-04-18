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4P醫療 成精準抗癌新趨勢
癌症連續多年高居國人第一死因，前副總統、中研院士陳建仁表示，癌症治療應依病人基因、腫瘤特性發展個人化醫療，「別一套西裝給所有人穿」，並呼籲不論健康與否，民眾都應積極照顧自身健康。
政府應讓治療更有效公平
聯合報社長游美月說，自己健康檢查發現肺部陰影，身邊也有朋友罹患肺癌，可見癌症離大家很近，聯合報舉辦癌症論壇，不僅是醫界交流，更要分享政策趨勢，關注病友需要，共同面對癌症挑戰，尋求解方。今年論壇主軸「精準抗癌 暖心陪伴」，呼應政府健康台灣三支箭，盼讓治療更有效公平，需要的人得到力量。
陳建仁2015年確診肺癌第○期，現已痊癒。他表示，不少癌友不如自己幸運，罹癌時已是晚期，治癌趨勢是依病人基因、腫瘤特性，給予不同醫療資源，但健保經費有限，總統賴清德推出癌症新藥基金，自己在行政院長任內，已編列50億預算，逐步朝百億規模邁進。盼促進個人化醫學、預測醫學、預防醫學、參與醫學的4P醫學。
本土基因資料庫有助抗癌
立法委員王正旭表示，陳前副總統是癌症康復者，自己則是癌症候選人，家中半數以上親人罹癌，深感除完善精準醫療、精準篩檢外，須結合各界力量，陪伴癌症家庭、罹癌者克服心中焦慮；自己將繼續在立法院全力監督，確保政府經費用在對的地方，提供民眾更好醫療，保障國人健康。
國家衛生研究院長司徒惠康表示，台灣每9分53秒即有一位癌患死亡，「每秒都牽涉民眾性命及生活品質」，國衛院建置台灣首座本土癌症基因資料庫，累積逾6千筆資料，涵蓋超過12種主要癌症類型，有助新藥開發與健保給付評估。
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