台灣有新浪潮嗎…部長期待 吳導悲觀

小野到現在還記得，他和吳念真一起向中影遞辭呈後，在公司電梯口遇到一位老導演，笑著對他們說：一個時代終於結束了。

一九八○年的年頭和年尾，還在念輔大會計系夜間部的吳念真，和剛從美國放棄分子生物學者光明前途返台的小野，先後進了中影公司。兩人在一個沒窗戶、暗矇矇，被朋友形容為「好像墮胎祕密醫院」的辦公室共事八年。重用他們的中影總經理明驥是從國共內戰戰場走出來的前情報員，總說自己可以在千軍萬馬前舉著手榴彈衝出生天。這次，他把手中僅有的一切託付給兩位卅多歲的年輕人。回憶推動新電影浪潮的這八年，小野說，他們啟用一批卅多歲的電影人，取代一批五十多歲的電影人，「想想很可怕呢，我們現在都七十多歲了。」

問：當年「新電影浪潮」崛起的原因是什麼？

吳：我一直認為台灣沒有新浪潮過，觀眾還沒有變。

法國新浪潮是整個社會的思維都在改變，累積出來才是新的電影出現。台灣不是，台灣的新浪潮是在武俠片賣不了、愛情片或賭片也賣不了的時候，中影用很便宜的價錢，讓這些年輕的導演試試看。

這可能會出現一個問題，每個人想拍的都太像台灣史，是一種身分的認同或歷史的追溯，但拍的東西太像了，這邊拍超級國民，那邊拍悲情城市，拍到最後都一樣。而觀眾沒有改變，思維審美與對劇情的需求從當時到現在都沒改變，八點檔到現在還是這樣。

小野：我的看法比較不一樣。那個時代的氛圍只有電影不變，其它都變了，只有電影一直活在一個封閉、只能講一些跟現實無關的東西，因為電影檢查不准你拍其他的東西。那時電影不是黑社會寫實片、就是瓊瑤那種愛情電影或武俠片，沒有一個電影敢面對台灣的現實，而台灣的現實已經在文學和藝術裡。

問：這個時代的新浪潮是甚麼？還會有新電影／新戲劇，或是任何文化浪潮誕生的可能性？

吳：滿難的。你要拿到Netflix上跟全世界競爭。我們那個年代，片子還有可能去參加一些大的影展，讓更多人看到，但現在我們連參加大影展的機會都很少。現在面對的是更大的世界，競爭對象在全世界。

小野：我覺得很有希望，因為我是文化部長。

吳：他不能跟著我講啊，不然明天就下台。

小野：我們兩在中影的時候，我就是一個樂觀主義者，他是一個悲觀主義者，你承不承認？

吳：我承認。