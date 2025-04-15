陽光行動／非法改裝露營車問題叢生 道安未爆彈

國內瘋露營，愈來愈多人將廂型車或休旅車改裝打造成「移動式營地」。但是台灣目前並無露營車改裝的相關監理法規，以致只能比照一般的改裝規定，「合法上路」有困難。

中華民國露營休閒車協會輔導理事長郭冠雄直言，市面上大約七成露營車為非法改裝，車主大多驗車前再拆除送檢闖關，改裝露營車遊走灰色地帶，成為道路未爆彈。

行駛中突引擎冒煙

「一台露營車就像一間行動套房。」現行交通法規未禁止汽車設備改裝，但露營車需要的床鋪、冷氣、冰箱、水槽、爐具等設備改裝皆無具體規範，以致露營車非法改裝衍生的安全問題，時有所聞。

去年十月，新北市蘆洲區就有一輛福斯廂型車改裝的露營車，行駛途中突然引擎冒煙，甚至底盤起火，所幸消防隊獲報及時到場射水降溫，事後還爆出車主為知名藝人鳳小岳。

郭冠雄指出，每年約有兩百萬人次從事露營活動，疫情期間成長至約八百萬人次；隨著露營活動的增加，露營場位卻僧多粥少，連帶價格也翻倍上漲，不少「露友」轉向選擇可四處移動的露營車，但台灣沒有自產露營車，市面上約僅三成為合法引進或改造，出現許多亂象。

目前國內露營車估有上萬輛，其中可分為「自走式露營車」、「承載式露營車」及「拖曳式露營車」。台灣監理法規僅針對從國外進口整輛自走式露營車，以及在車輛後方加裝拖曳勾外接無動力車廂的拖曳式露營車合法，只要考取駕照即可開上路。

合法進口價格昂貴

但有業者透露，合法進口的自走式露營車單價高，動輒三、四百萬元，且交車時間長，許多人寧可將廂型車、休旅車改裝成自走式露營車，但露營車因有住宿、餐廚烹飪需求，往往會裝很多電池，用電安全風險高。

郭冠雄說，因無專屬改裝法規，想要合法改造露營車程序繁瑣，需先購買合適新車，透過甲級車體廠向車安中心宣告，再請車體廠幫忙設計、送給車安中心圖審，依設計圖施工打造後，還要經過車測中心檢測，再到轄區監理所領牌為「特種自小客（貨）露營車」，前後要價約三百萬元。

民間私改問題叢生

他表示，不少露友不願花大錢跟花時間，就請民間改裝廠私自改裝，且愈改愈誇張，像是車頂加裝太陽能板影響車輛電瓶，甚至為了省成本網購便宜電瓶，導致充電或行走時起火事件時有所聞。他說，這些改裝設備多是活動式，驗車當下拆除也抓不到。

至於承載式露營車是在貨車車斗上加裝露營廂，只要車廂符合法規大小，且行徑時車廂不載人，就沒違法問題，被認為是遊走合法的最大邊緣。

驗車前拆除無法管

高雄市區監理所說，民間確實有露營車需求，但當前法規有很多限制，坦言民眾選擇規避檢驗，像是做活動式的設備，在檢驗前拆除也無法可管。常見的違法改裝像是電系設備搭載車用電源、改裝椅子配備、承載式露營車廂式尺寸超出標準、加裝流理台等，違者視情節可依「道路交通管理處罰條例」第十六條開罰九百至一千八百元罰鍰，或依第十八條開罰兩千四百元至九千六百元罰鍰。