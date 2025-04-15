陽光行動／不想再遊走法律邊緣 「露友」盼完善改裝法規

近年興起改裝露營車，但台灣目前無相關改裝法規可參考。露營車業者批評，台灣法規落後，早已不符時下需求，且政府機關至今仍各管各的，導致民眾和廠家被迫遊走法令邊緣。資深玩家無奈表示，不少人為了檢驗通過，改裝時東藏西藏衍生更多風險，盼國內應跟上國外腳步，建置一套完善的露營車改裝規範。

打開社群平台，不少露友會在社團販售改裝過的二手露營車、露營車裝備，或交流改裝心得，甚至有民眾直接在社團中詢問如何改裝才順利通過驗車，許多人也不避諱地分享如何遊走灰色地帶的「經驗談」。

疫後改裝需求旺 成本低於進口車

「法蘭克車宿空間規劃」業者方建欽表示，露營車改裝需求在疫後大幅成長。由於國外進口露營車成本高，且等待時間長，國內流行改裝的新車約六十萬元即可取得，改裝成本則平均約四十萬元，相較比添購國外露營車CP值高，因此獲青睞。

方建欽說，目前露營車改裝可合法變更登記的項目，就如同一般車輛常見改裝的顏色、加裝車頂架、前後保險桿、輪框、車高及霧燈等，改裝後須至車測中心完成驗證，但像是露營車必備的床鋪內裝、水槽、瓦斯爐及掀頂等都不合法，許多民眾改裝時因而會做活動式，在驗車時拆下。

「我們也想合法從事露營活動，但台灣法規不允許。」陳姓資深露營車玩家指出，台灣法規跟不上時代潮流，導致改裝還需東藏西藏，若能比照國外有一套完善且彈性的規範得以遵循，就不需為了規避檢驗，甚至只好犧牲安全。

市面改裝設備多 品質恐參差不齊

他說，不少電商平台充斥露營車改裝設備，如推桿、床椅、桌板等，加上近年愈來愈多自媒體介紹露營車改裝，也讓不少人DIY，只是這些改裝設備價格及品質參差不齊，若涉及用電更可能有安全疑慮。

「大叔食光」車泊用品許姓業者同時也是資深玩家，她也表示，台灣露營車活動已有快卅年，疫情期間廣受民眾青睞，但台灣法規沒有跟上潮流，政府單位至今各管各的，讓廠家、玩家遊走法令邊緣。

許小姐表示，廠家在幫客戶改裝時，多會確保符合法令規範，但也有不少民眾選擇DIY，驗車時發現驗不過，再向廠家求助，常見多是已破壞車體結構。此外，她也建議台灣政府應活化閒置空間，輔導露營車活動發展。

日本露營車出租業者李奇嶽表示，台灣目前合法的拖曳式露營車受限地形，較不好開，許多人寧可冒風險改裝，成本也較進口露營車便宜許多，建議政府因應需求，在安全前提下設立彈性規範。

事實上，有民眾早在二○二二年就在公共政策網路參與平台上建議，現行國內露營車只能併入其他車種規範，沒有適切的法規遵循，不符合使用者需求，像目前規範承載式露營車在行駛過程車廂不得載人，導致這些露營車最多只能乘載三人，實務上對許多家庭不方便，建議應與國際接軌。

交通部表示，露營車因為需要有相關露營設備，現行都是由原廠裝備好後再銷售給民眾，對於外界希望開放改裝的建議，會請公路局邀集相關單位在確保安全的前提下，討論增訂使用中車輛變更為露營車的相關變更檢驗規定的可行性。