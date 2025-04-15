陽光行動／專家建議：認證技師改車 變更須驗證

隨著「露友」變多，露營爭議也變多，其中露營車改裝不僅可能有安全問題，業者也憂心恐扼殺台灣車宿市場。學者認為，台灣法令落後是不爭事實，直言政府不夠積極，應將改裝露營車納入管理；且可參考日本做法，只要一有新類型的車輛出產，就會訂定明確規範。

改裝業者指出，改裝箱型車為露營車雖是不少露友的省錢便利選擇，但為了通過驗車，不少車主要將相關設備拆了又裝、裝了又拆，來回幾次改裝費用也可能花上百萬，車宿市場恐會被扼殺。

實踐大學觀光管理系教師張景棠表示，台灣法令常落後是不爭事實，法規應思考時代趨勢與需求，將改裝露營車納入管理，制定可安全接受的改裝標準；為避免車輛亂改影響安全，可由認證技師改裝，也能促進產業蓬勃。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭表示，社會演進導致民眾有各種需求，露營車目前遇到的問題包含停留場域如國家公園、各個露營地等，都有不同土地使用管制；車輛改裝部分，以近年新興的二輪車、滑板車為例，台灣可參考日本，當一有新車輛出來，就會針對該車輛訂定明確規範，讓民眾、警方及監理單位取締有所依循讓。

鍾慧諭說，政府應明確訂定出可變更及不可變更的改裝規範，且要求變更處需通過安全驗證，未來車主在進行檢驗時才能免去不必要的困擾，直言我國政府對露營車改裝規範不夠積極。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，政府這幾年好不容易才把露營地相關規定訂出來，而露營車發展相較新興，目前市場成熟度還不夠，修法恐是一條漫長道路。她建議，露營車協會或相關單位可先做好功課，參考國外法規並與台灣情況兼容並蓄，並思考目前露友及業者遇到哪些問題需要修法規範、解決，集結群眾力量以及政府單位接洽溝通。