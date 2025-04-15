陽光行動／他山之石…日韓放寬改裝 陸廣設營地

戶外活動盛行，露營車使用需求跟著增加，國內卻無相關露營車改裝規範，反觀國際上不少國家改裝露營車盛行多年，且有完善法規。日本政府除有一套合法改裝規範，更規畫許多專用的汽車露營場域；南韓政府也觀察到近年需求上升，大幅放寬露營車規範；中國大陸也早在多年前就大幅增建露營車營地，以滿足需求。

據日本RV（Recreational Vehicle，露營車）協會調查，二○二二年日本露營車的持有數多達十多萬輛。日本政府對於露營車管理有一套詳細規範，像是床位數必須大於或等於搭載人數的三分之一、床的尺寸及平整度、供水設施及供水量、烹飪設備及防火設施、專項設施、安裝方式等，改裝完成後需於車管所申請檢測，合格後才可掛牌上路。

日本在車輛停泊的露營地也規畫有汽車露營場或「RV Park」。RV Park（露營車營地）主要是經過日本RV協會認定，並符合特定條件的車中泊設施，場內多提供自來水、垃圾處理場、處理生活汙水設施、廁所等，另也提供車載電池充電或車內電器充電。

日本露營車出租業者李奇嶽表示，露營車已成疫後各國新興活動，日本針對改裝車輛早已鬆綁，在較少車體驗證限制下，也提供改裝車安全指引，近年不少台灣旅客到日本，也已會選擇租用露營車到處遊玩。

南韓過去僅有載客量超過十一人的多用途汽車才能改裝為露營車，近年因疫情使露營車需求大漲，南韓政府二○一九年即大幅放寬露營車改裝規範，在不影響安全的前提下可自由將各種車輛改裝成露營車，部分外觀改裝也無須再經過檢驗。根據南韓政府統計，將原有汽車改裝成露營車的數量，從二○一六年至二○一九年成長了六倍。中國大陸二○一六年也發現「房車露營」熱潮興起，當時便規畫大幅增建營地，包括張家界、九寨溝等都有規畫完整營地。

更早發展的美國露營車活動盛行，但近年洛杉磯出現大量的「車居族」，因租不起房而選擇住在車內，車輛隨處停在路邊，且一停就是數個月，也造成環境問題。