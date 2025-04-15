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陽光行動／露營車亂象 遺留垃圾又違停

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
國內合法「車露」營地少，僅龍門露營區（圖）等四處有供露營車營位。圖／東北角風管處提供
國內合法「車露」營地少，僅龍門露營區（圖）等四處有供露營車營位。圖／東北角風管處提供

疫情帶動戶外活動興盛，加上近年國旅住宿價格「高」不可攀，使露營活動成為民眾新寵，但國內合法從事露營車活動場地少，不少風景區、國家公園更常見露營車違停亂象，甚至影響當地環境，但因露營車機動性高，人員取締更加困難。

國內合法「車露」營地少，交通部觀光署指出，近年為推廣露營活動共建置十四處露營區，有九處露營區開放民眾使用，另有五處整修中，其中僅龍門露營區、鯉魚潭露營區、涼山露營區、小野柳露營區等四處有供露營車營位，總計一四五個營位。

儘管觀光發展條例有規定，在停車場、草皮、景觀平台、遊客中心戶外等地從事露營活動可開罰五千元以上、一百萬元以下罰鍰；森林法、森林遊樂區設置管理辦法也規範，未依公告或指示違規停放露營車及露營車宿，若發生汙染地面、水體或製造噪音者，可開罰一千元以上、六萬元以下罰鍰，但實際取締困難，多以勸導為主。

已有六年露營車活動經驗的玩家Ricky表示，露營車機動性高受小家庭青睞，但露營車營地相對少，假日更一位難求，違停增加。民眾為體驗大自然選擇車露，但又留下滿地垃圾、汙水造成環境負擔，格外諷刺。

日本露營車出租業者李奇嶽表示，露營車占用風景區車位時有所聞，只要沒有違規停車，幾乎很難管理。

阿里山國家風景區管理處長黃勢芳表示，過去風景區停車場多為免費，許多露營車假日會一車占用二至三格車位，影響遊客權益，甚至發生爭執，且露營多要炊煮，部分露友會遺留垃圾，或是丟到景區廁所，但露營車改裝屬車輛管理，管理處也不能干涉。現在風景區停車場改計時收費，也陸續加裝匝門管制，盼類似情形減少。

日月潭國家風景區管理處長柯建興指出，日月潭周邊住宿便利性高，且有保全管理，露營車占用停車位狀況較少，但過去他在北海岸及觀音山國家風景區處就常見露營車占用停車場、涼亭或沿海步道，風管處多會以勸導為主，有些經費較少的風管處還得仰賴辦公室人員自行巡查。

東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，早期在小野柳、三仙台偶爾可見露營車在停車場過夜，但現在停車場多委外管理，進出需感應收費就較少見。

Ricky認為，台灣自然環境具戶外活動優勢，但地狹人稠，更應有完善規畫合法且充足的營地及管理模式。

停車場 國家風景區 露營區

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