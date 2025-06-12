凌濤質疑共諜案起訴吳釗燮赴歐避難 總統府回應了

國政基金會副執行長凌濤今質疑，國安會秘書長中吳釗燮前幕僚何仁傑遭起訴之際，釗燮已早一步去歐洲避難，懷疑吳有滅證嫌疑。總統府發言人郭雅慧表示，遺憾在野黨惡意扭曲我政府國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導國人視聽。

吳釗燮日前訪問歐洲，當地時間4日出席在德國柏林舉行的論壇並發表演說。

凌濤表示，北檢在6月10號起訴共諜黃取榮等4人，其中吳釗燮栽培的心腹、秘書何仁傑遭求刑9年重刑，因為涉及洩露台灣跟邦交國的外交策略。凌濤質疑，就在起訴之前，吳釗燮已經早一步去歐洲避難，懷疑可能滅證嫌疑。

有關在野黨質疑共諜案與吳釗燮訪歐行程一事，郭雅慧表示，基於尊重司法程序進行，總統府不會對司法偵辦個案作任何評論。總統府立場始終一致，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應受到最嚴厲制裁，不分黨派、不問身分，皆毋枉毋縱、依法嚴辦。

郭雅慧表示，遺憾在野黨惡意扭曲我政府國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導國人視聽。另有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。