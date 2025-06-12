共諜案後民進黨辦強化國安課程 稱做守護台灣第一品牌

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聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中央黨部今天舉辦「強化國家安全法治意識」教育訓練，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文為全體黨部工作人員授課。圖／民進黨提供
民進黨中央黨部今天舉辦「強化國家安全法治意識」教育訓練，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文為全體黨部工作人員授課。圖／民進黨提供

民進黨中央黨部今天舉辦「強化國家安全法治意識」教育訓練，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文以「提高警覺：認清中共統戰滲透風險」為題，為全體黨部工作人員授課。

董立文在課程中透過案例分析，中共長期對國際社會與台灣的統戰滲透樣態，歸納為「親、黑、金、商、廟、團」六大管道，以及中共慣用的脅迫與恐嚇手法等，指出統戰絕不是吃飯交朋友，而是中共藉此發動分化、團結、打擊、消滅等目的，提醒所有黨工應更認識中共策略作為、培養對中國與兩岸事務的敏感度等，以更好地保護自己、捍衛台灣。

民進黨副秘書長何博文表示，台灣光是去年，被起訴的共諜就高達64人，是3年前的3倍之多。代表隨著台灣的國際地位與經濟實力越強，中國對台灣的滲透威脅就越無所不用其極，因此黨工同仁更要提高警覺。

何博文表示，為了防堵國安漏洞，賴總統已提出「國安17策」，民進黨立院黨團也積極推動國安法案修改；對涉入共諜案的前黨工或從政黨員，民進黨也立刻展現嚴正態度嚴處，後續更針對相關機制展開嚴格補強。依據賴主席曾於中常會中明確裁示，建立黨公職與黨工赴中港澳或與中國人士接觸的事前報備、事後報告機制；中央黨部與地方團隊舉辦定期課程與講座，強化國安法治意識教育，也加強對黨籍立委與縣市議員助理國安意識教育。

何博文指出，相關案件已進入司法程序，將尊重司法調查；但對於相關涉案人士，本黨已立即循程序開除其黨籍，並推動訂定內規、舉辦教學訓練等積極作為，民進黨會持續用更嚴格的標準來自我要求，影響國家安全零容忍。

民進黨 國安法 中共

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