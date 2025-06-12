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指與共諜關係匪淺、爭議不斷 民進黨：鄭正鈐不要閃躲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨立委鄭正鈐昨日遭到北檢傳喚，官司纏身又一樁，且涉入共諜案的國民黨幕僚林岳龍，也傳出與鄭正鈐關係匪淺，鄭正鈐對諸多爭議一概迴避神隱，請不要再躲，出面交代清楚。

吳崢指出，鄭正鈐也和中共關係匪淺。去年國民黨立院黨團總召傅崐萁率領藍委赴中國與中共統戰操盤手王滬寧會面，鄭正鈐赫然在列，與王滬寧握手言歡。鄭正鈐更曾採用與中共一模一樣的論述，稱「台積電變美機電」來分化台美關係，根本是配合中共定調操作疑美論來攻擊台積電的在地協力者。

新竹市議員劉崇顯表示，鄭正鈐不止在政治立場及國會行使職權有許多問題，身為國會議員，在新竹更是連環爆許多爭議事件，至今皆未向新竹市民說清楚，面對媒體追問更是採取逃避到底的態度，這樣遇事迴避檢驗的心態，令人遺憾。

鄭正鈐 台美關係 中共

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