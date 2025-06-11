吳思瑤指林岳龍當多位藍委小編 羅智強：不道歉就提告

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指涉共諜案的藍營前幕僚林岳龍工作範圍廣，除擔任助理，還當立委鄭正鈐、羅智強、徐巧芯的社群小編。羅辦表示，吳完全憑空造謠，應24小時內更正道歉，否則提告；徐也澄清，林不是助理、小編或任何形式員工，也沒進過辦公室或執行任何任務，請大家更正。

吳思瑤、立委陳培瑜及立委林楚茵上午舉行記者會回應藍營幕僚林岳龍涉入共諜案，吳指林岳龍曾是立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄三位國民黨立委的重要幕僚，又據傳他也身兼鄭正鈐、羅智強、徐巧芯等的社群小編工作，從新黨到國民黨非常活躍，在國民黨受到重用。

羅智強辦公室稍早發出聲明表示，針對吳思瑤指稱林岳龍為羅智強辦公室社群小編，完全是憑空造謠，毫無此事，羅智強辦公室針對吳思瑤公然造謠的行為予以嚴厲譴責，並要求吳思瑤24小時內更正道歉，否則提告。