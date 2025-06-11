誤指藍共諜助理是羅智強小編 吳思瑤道歉：小強歹勢

藍營政治幕僚林岳龍涉共諜案，北檢裁定10萬元交保。民進黨立委吳思瑤稱，林岳龍是國民黨立委羅智強的社群小編；但羅回應，這非事實，要求24小時內更正道歉，否則提告。吳思瑤稍早也在臉書更正，並說「小強歹勢」

吳思瑤臉書表示，她特別回去看了一下今天早上受訪時完整說法，她是講「據傳」林岳龍是「似乎」是羅智強等人的小編。雖然她是一個質疑的口吻，不過也尊重當事人。

吳思瑤指出，要更正就更正，要道歉就道歉，這也沒什麼。而且不需要24小時，現在就馬上回應，不會迴避。

吳思瑤說，要正式更正他早上的說法，「小強歹勢，林岳龍只是跟你去看棒球，不是小編。」

吳思瑤表示，至於國民黨連續三天編故事連連看，抹紅、抹黑民進黨立委沈伯洋，要不要也道歉更正呢？