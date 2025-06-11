【重磅快評】諜影幢幢逼侯簽誓約？賴清德、吳釗夑才該簽

綠營諜影罩頂，檢方查出民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸吸收，透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑刺探、收集國家機密，藉此獲取報酬；民進黨馬上轉移焦點攻擊藍營議員助理也涉共諜案，新北市民進黨議員還要市長侯友宜簽「不畏中共效命誓約書」。問題是，如果簽誓約有用，民進黨要不要請賴清德、吳釗夑先簽？

檢方昨天起訴黃取榮等四人，起訴書指黃取榮透過邱世元找上賴清德的諮議吳尚雨，打探總統府消息，吳尚雨提供賴出訪及競選期間的行程，吳在賴選上總統後仍然在賴身邊任職，被查獲後才被解職。黃取榮還透過邱搭上吳釗夑秘書何仁傑，取得我國與友邦接見、經貿合作架構等機敏資料。其中黃被求刑30年6月，四人移審後，法院裁定接押。

由於民進黨政府總把國安掛在嘴上，但執政期間卻有黨工、府院核心幕僚秘書遭長期滲透，顏面盡失；檢方大陣仗偵辦，卻僅止於黨工及幕僚，黨務主管及政府高層，一個也沒傳喚。不是說檢察官是獨立辦案嗎？外界不解檢方此刻偏偏不敢窮盡偵查之能事，自甘在府院黨高層面前自劃紅線。民進黨為轉移焦點，適時把矛頭向藍營，指新北、基隆也有藍營民代助理涉共諜案，黨檢媒又再一次通力合作，確有模糊焦點的效果。

綠媒在綠營共諜案起訴後，大篇幅報導國民黨北市議員王欣儀助理林岳龍、基隆市議員藍敏煌的助理王凱民涉也共諜案，綠委郭國文還說林的臉書最新貼文就是抹紅綠委沈伯洋，坐實媒體爆料都是對岸國安部下令的計畫。綠媒更大篇幅報導林岳龍曾任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等藍委助理，後來轉任王欣儀助理，並在未經證實的情況下，指林是國民黨台北市黨部發言人，強化共諜與國民黨的連結，用意明顯。

檢方起訴綠營共諜案之際，也發動傳喚、搜索林岳龍、王凱民，刻意製造檢方辦案不分藍綠的印象。但目前執政的是民進黨，長期潛伏在府院黨的共諜對國安危害，怎能和潛伏在藍營的共諜相提並論？林岳龍、王凱民涉案情況還不明朗，但是檢方有那麼急要立馬發動偵查嗎？可能的解釋就是要淡化綠營共諜案對民進黨的衝擊罷了。

不過，綠營指林岳龍是國民黨台北市黨部擔任發言人，斗大字眼列入標題，恐怕就操作過頭了。因為國民黨北市黨部表示並未支薪給林，而且採訪通知、新聞稿發布都是由發言人鄒韻婷一人負責，台北市黨部代理主委戴錫欽昨天已說他不能確定林是否為黨部發言人，今天更證實林沒有替黨部發言的紀錄，綠營刻意的操作很快就被識破。

不過， 綠媒先行之後，綠委吳思瑤、沈伯洋等人也馬上上車，吳批國民黨永遠都是「有嘴說別人，沒嘴說自己」；沈更指國民黨和中共的一貫伎倆，就是「他們在罵別人時，其實是自己在做」，其實是為了混淆視聽；綠委林楚茵甚至叫嚷「國民黨膽大包天、窩藏共匪在身邊，最熱衷連連看的黃國昌怎麼噤聲了？」，看來他們都搭錯車了。

最唐突的是還是新北市的民進黨議員，明知黃取榮曾任民進黨新北市議員李余典特助，新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄與顏蔚慈卻要求侯友宜對一直在北市活動的林岳龍事件表態，還要求侯簽署所謂「不畏中共效命誓約書」。侯友宜回應得體，指無論任何黨派都要嚴辦，「外交部長的祕書被起訴，外交部長要不要負起責任，都要考慮」，更是打到綠營痛腳。

侯友宜的反擊點出民進黨的虛矯，如果簽誓約書有用，最該簽的人不是總統府內的賴清德和吳釗夑嗎？與其逼侯友宜簽名，綠營議員更應該專程跑一趟總統府，請賴、吳先簽再說。只不過，吳釗夑出了大紕漏，連傳喚都不必，拒絕立法院邀請作專題報告，審查國安會預算也不願到國會說明，他會在誓約書簽名才怪！