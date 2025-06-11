前助理捲共諜案 王鴻薇願配合調查：不會像吳釗燮般神隱

國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍疑似涉入共諜案，由於林岳龍曾任國民黨立委王鴻薇助理，引發議論。王鴻薇今天發出3點聲明表示，她支持檢調辦案毋枉毋縱，也願意配合檢方的調查，不會像國安會秘書長吳釗燮一樣神隱，不敢對外說明。

王鴻薇在臉書發出3點聲明指出，林岳龍已離職1年半，任職期間是負責地方行程及服務，民進黨立委王定宇臉書秀出林岳龍參加里鄰工作會報的簽名指「極為凶險」，她不知道參加里鄰工作會報是有多凶險？是能接觸到什麼國家機密？

王鴻薇指出，林岳龍以10萬元交保，如果檢調是辦共諜，10萬元交保根本是縱放。她支持檢調辦案毋枉毋縱，但辦共諜如此敲鑼打鼓，最後以10萬元交保，其他人還全部請回，請檢調儘速對外說明，否則根本就是讓民進黨及其側翼故意做文章，企圖轉移民進黨共諜被求處重刑，以及民進黨沈伯洋「中國紅熊」的焦點而已。

王鴻薇說，她今天應媒體要求回應林岳龍事件，如有需要，個人也願意配合檢方的調查，不會像吳釗燮一樣整個神隱，不敢對外說明、不敢接受調查。