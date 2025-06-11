快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

藍營助理也涉共諜案 朱立倫：絕不容許這些份子留黨內

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會表示，任何違反國家安全、出賣台灣主權的共諜，國民黨絕不容許；若有黨員牽涉共諜案，考紀會要立即做最嚴格處分，絕不容許這些份子留在國民黨內。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會表示，任何違反國家安全、出賣台灣主權的共諜，國民黨絕不容許；若有黨員牽涉共諜案，考紀會要立即做最嚴格處分，絕不容許這些份子留在國民黨內。記者鄭媁／攝影

北檢偵辦國民黨台北市議員兼職小編林岳龍等人涉共諜案。國民黨主席朱立倫今天撂重話，任何違反國家安全、出賣台灣主權的共諜，國民黨絕不容許；若有黨員牽涉共諜案，考紀會要立即做最嚴格處分，絕不容許這些份子留在國民黨內。

立法院昨天通過「軍人待遇條例」修法，將志願役加給增至每月3萬元、義務役月薪不低於法定最低工資，並恢復上校以上退役軍官的子女教育補助費。朱立倫今在中常會肯定藍委的努力，表示這些都是重要做法，一定可以得對全民重視國防的支持。

朱立倫表示，對軍人的重視就是對國防的重視，志願役很難吸引年輕人投入，提高待遇與加給是必然做法，對於退役後予以尊重也是非常重要的關鍵，即使志願役也該不低於基本工資。國民黨雖然常強調兩岸對要話交流，但必須在國家安全的前提下進行，所以對國防的支持絕對全力以赴。

朱立倫表示，國防絕對不只是採購武器，關鍵在人力提升，現階段最大危機是人力不足，以及教育訓練的缺乏，國民黨主張國防預算要三方向齊頭並進，包括支持國防預算採購，以及對人才培訓與人力加強。這次通過國軍待遇修法所增加的國防預算，國民黨絕對支持。

針對強化國土韌性預算，朱立倫說，國民黨同樣支持，但不該放在此次關稅的特別條例中，只要放在國防特別預算或追加預算，一定全力支持。國民黨對國防預算的支持不是只限於GDP的2.5%，如果有需要，即使增加為3.5%，只要對國家有利，一樣支持。

朱立倫 國防預算 國民黨

延伸閱讀

藍罷雙吳失敗…朱立倫昨生日 趙少康曝傳訊祝福送這8字

中正路改名喊卡 朱立倫批劉世芳窮極無聊：應向全民道歉

中央砍補助蔣萬安串連訴願 朱立倫：可提貪汙治罪條例訴訟

朱立倫：李在明不像過去一味親美 平衡美中是世界趨勢

相關新聞

【重磅快評】諜影幢幢逼侯簽誓約？賴清德、吳釗夑才該簽

綠營諜影罩頂，檢方查出民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸吸收，透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮秘書...

藍營助理也涉共諜案 朱立倫：絕不容許這些份子留黨內

北檢偵辦國民黨台北市議員兼職小編林岳龍等人涉共諜案。國民黨主席朱立倫今天撂重話，任何違反國家安全、出賣台灣主權的共諜，國...

前助理捲共諜案 王鴻薇願配合調查：不會像吳釗燮般神隱

國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍疑似涉入共諜案，由於林岳龍曾任國民黨立委王鴻薇助理，引發議論。王鴻薇今天發出3點聲明表示...

助理捲共諜案 吳思瑤：王鴻薇有嘴說別人 沒嘴說自己

藍營幕僚林岳龍疑涉國安相關案件，司法單位偵辦中。民進黨立院黨團今天表示，林岳龍擔任國會助理期間，疑似外洩機敏資料給中國，...

藍營也傳共諜案 綠要侯友宜簽不為中共效命誓約書

藍綠近期都傳出有人涉入共諜案，遭到檢調偵辦。新北市議會今天民進黨團總質詢，聚焦國安議題，要求侯友宜表態，侯友宜表示，無論...

林岳龍掛名發言人...國民黨市黨部發言人鄒韻婷驚：不知是同事

自稱是國民黨台北市黨部發言人的林岳龍涉嫌國安法，昨被約談，凌晨獲交保。但據國民黨北市黨部黨工表示，黨部並未支薪給林，且採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。