藍營助理也涉共諜案 朱立倫：絕不容許這些份子留黨內

北檢偵辦國民黨台北市議員兼職小編林岳龍等人涉共諜案。國民黨主席朱立倫今天撂重話，任何違反國家安全、出賣台灣主權的共諜，國民黨絕不容許；若有黨員牽涉共諜案，考紀會要立即做最嚴格處分，絕不容許這些份子留在國民黨內。

立法院昨天通過「軍人待遇條例」修法，將志願役加給增至每月3萬元、義務役月薪不低於法定最低工資，並恢復上校以上退役軍官的子女教育補助費。朱立倫今在中常會肯定藍委的努力，表示這些都是重要做法，一定可以得對全民重視國防的支持。

朱立倫表示，對軍人的重視就是對國防的重視，志願役很難吸引年輕人投入，提高待遇與加給是必然做法，對於退役後予以尊重也是非常重要的關鍵，即使志願役也該不低於基本工資。國民黨雖然常強調兩岸對要話交流，但必須在國家安全的前提下進行，所以對國防的支持絕對全力以赴。

朱立倫表示，國防絕對不只是採購武器，關鍵在人力提升，現階段最大危機是人力不足，以及教育訓練的缺乏，國民黨主張國防預算要三方向齊頭並進，包括支持國防預算採購，以及對人才培訓與人力加強。這次通過國軍待遇修法所增加的國防預算，國民黨絕對支持。

針對強化國土韌性預算，朱立倫說，國民黨同樣支持，但不該放在此次關稅的特別條例中，只要放在國防特別預算或追加預算，一定全力支持。國民黨對國防預算的支持不是只限於GDP的2.5%，如果有需要，即使增加為3.5%，只要對國家有利，一樣支持。