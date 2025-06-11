綠指藍營也傳共諜案 林國春聲明未與林岳龍往來

新北市議會民進黨議員質疑藍營傳共諜案，要求市長侯友宜簽署不為中共效命誓約書遭拒。侯友宜表示，一切依法嚴辦。國民黨議員林國春也聲明從未與林岳龍有任何接觸或往來。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員戴瑋姍等人進行聯合質詢，戴瑋姍表示，國民黨也傳共諜案，涉案人曾擔任新北市議員林國春的助理，可能利用助理職務向市府索討資料，侯友宜應確認是否有資料外洩到對岸，應該要清查。

侯友宜表示，現在全案司法單位偵辦中，如果有事證就辦，總統府、外交部長的秘書涉案都有在辦，新北市府內部，也有政風單位在要求。他的立場很清楚，一切以司法嚴辦為標準。

戴瑋姍認為這是國民黨內部家務事，侯友宜是否應該在內黨內提出改革。侯友宜說「我現在是新北市長，做新北市長的工作」。

戴瑋姍說，先前新北13名區長遭到合成AI不雅照恐嚇，也查出是來自中國。同時，她要求市府公務員赴中國大陸要加強教育及事前報備、事後報告。以避免公務員不小心遭對岸利用，落實保密防諜。

侯友宜說，一切按照規定，赴大陸依規定辦理，有發生狀況，該嚴辦就嚴辦。

至於民進黨議員多人上前要求侯友宜簽署「不為中共效力誓約書」，侯友宜拒絕簽署並表示，他這一生保衛中華民國，保衛了一輩子。

林國春也發布聲明指出，他從未與林岳龍（媒體報導擔任林國春助理）有任何接觸或往來，亦從未聘用或委託其擔任社群小編、助理或任何形式的工作人員。

林國春聲明表示，他對於任何涉及國家安全機密的犯罪行為表示最嚴正的譴責。國安無涉藍綠，凡危害國家利益者，皆應依法嚴辦，期盼司法單位勿枉勿縱，還社會一個明確交代。