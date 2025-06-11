快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

助理捲共諜案 吳思瑤：王鴻薇有嘴說別人 沒嘴說自己

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團表示，藍營幕僚林岳龍任國會助理，疑外洩機敏資料給中國。圖／民進黨團提供
民進黨立院黨團表示，藍營幕僚林岳龍任國會助理，疑外洩機敏資料給中國。圖／民進黨團提供

藍營幕僚林岳龍疑涉國安相關案件，司法單位偵辦中。民進黨立院黨團今天表示，林岳龍擔任國會助理期間，疑似外洩機敏資料給中國，和林有過合照表示友好的國民黨政治人物包括立委王鴻薇、徐巧芯、林倩綺、鄭正鈐、羅智強、廖偉翔、許宇甄、台北市議員王欣怡等人，這些政治人物必須給個交代。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，王鴻薇昨天在立法院議場還不改本色，依舊氣焰囂張說「共諜都在民進黨」，幾個小時後，就被驚爆王鴻薇前助理林岳龍因為涉入共諜被檢調搜索，這就是國民黨最讓人不齒之處，永遠都是「有嘴說別人，沒嘴說自己」。

王鴻薇昨聲明指出，林姓助理於民國112月1月16日至113年1月31日於她辦公室任職，主責地方服務處相關事務，其工作內容單純，主要為地方行程與服務。林後因身體因素主動請辭，已離職一年半，相關業務也多由其他同仁分擔，自此以後，即未從事辦公室任何業務。接受調查的相關人等，如有涉案，她絕對支持檢調偵辦，毋枉毋縱。

王鴻薇 民進黨 國民黨

延伸閱讀

前助理涉入共諜案 王鴻薇：支持檢調勿枉勿縱

史哲被爆公務車私用 王鴻薇：以後要濫用高鐵嗎

志願役加給在野不同調 白表決棄權藍版齊頭式加薪

傳畫補選紅線 吳思瑤：賴清德指示助罷團是首要之務

相關新聞

助理捲共諜案 吳思瑤：王鴻薇有嘴說別人 沒嘴說自己

藍營幕僚林岳龍疑涉國安相關案件，司法單位偵辦中。民進黨立院黨團今天表示，林岳龍擔任國會助理期間，疑似外洩機敏資料給中國，...

藍營也傳共諜案 綠要侯友宜簽不為中共效命誓約書

藍綠近期都傳出有人涉入共諜案，遭到檢調偵辦。新北市議會今天民進黨團總質詢，聚焦國安議題，要求侯友宜表態，侯友宜表示，無論...

林岳龍掛名發言人...國民黨市黨部發言人鄒韻婷驚：不知是同事

自稱是國民黨台北市黨部發言人的林岳龍涉嫌國安法，昨被約談，凌晨獲交保。但據國民黨北市黨部黨工表示，黨部並未支薪給林，且採...

立委前助理涉共諜10萬交保 約談對象驚見扁幕僚郭文彬

調查局接獲情資，指國民黨台北市黨部發言人、台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑擔任多名立委助理期間，將立委個資、立法院通訊錄等...

【總編開箱】綠營共諜案 無視潛在縱放者 國安漏洞依舊在

民進黨前資深黨工黃取榮透過黨內人脈滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳送大陸，被陸方認為「具稀有價值」。「共諜滲透總統府、外交部」給了喜歡抹紅在野黨的執政黨重重一巴掌，但國安體系出現如此嚴重漏洞，難保沒有漏網之魚，賴清德總統有必要明確要求檢調與國安單位徹底清查。

五子棋App洩漏國家機密！圖解共諜綠友友關係網

民進黨前資深黨員黃取榮涉遭大陸吸收，透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑刺探、收集國家機密。台灣高檢署、台北地檢署10日分別依違反國家機密保護法、為大陸發展組織等罪嫌起訴4人，其中黃被起訴涉犯4罪，檢方累計共求刑30年6月，4人移審後，法院裁定繼續收押。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。