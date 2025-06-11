助理捲共諜案 吳思瑤：王鴻薇有嘴說別人 沒嘴說自己

藍營幕僚林岳龍疑涉國安相關案件，司法單位偵辦中。民進黨立院黨團今天表示，林岳龍擔任國會助理期間，疑似外洩機敏資料給中國，和林有過合照表示友好的國民黨政治人物包括立委王鴻薇、徐巧芯、林倩綺、鄭正鈐、羅智強、廖偉翔、許宇甄、台北市議員王欣怡等人，這些政治人物必須給個交代。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，王鴻薇昨天在立法院議場還不改本色，依舊氣焰囂張說「共諜都在民進黨」，幾個小時後，就被驚爆王鴻薇前助理林岳龍因為涉入共諜被檢調搜索，這就是國民黨最讓人不齒之處，永遠都是「有嘴說別人，沒嘴說自己」。

王鴻薇昨聲明指出，林姓助理於民國112月1月16日至113年1月31日於她辦公室任職，主責地方服務處相關事務，其工作內容單純，主要為地方行程與服務。林後因身體因素主動請辭，已離職一年半，相關業務也多由其他同仁分擔，自此以後，即未從事辦公室任何業務。接受調查的相關人等，如有涉案，她絕對支持檢調偵辦，毋枉毋縱。