藍營也傳共諜案 綠要侯友宜簽不為中共效命誓約書

藍綠近期都傳出有人涉入共諜案，遭到檢調偵辦。新北市議會今天民進黨團總質詢，聚焦國安議題，要求侯友宜表態，侯友宜表示，無論任何黨派，都要嚴辦「外交部長的祕書被起訴，外交部長要不要負起責任 ，都要考慮」，民進黨團要求侯友宜簽署「不為中共效命誓約書」，侯友宜拒絕，強調「我這一生保衛中華民國保衛一輩子了」。

今天上午由戴瑋姍、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄與顏蔚慈聯合質詢。戴瑋姍詢問侯友宜對於昨日傳出國民黨台北市黨部發言人林岳龍涉入共諜案一事，因該員曾擔任某新北市議員助理，市府對於相關機密資料可能外流應該要清查。

侯友宜表示，現在全案司法單位偵辦中，如果有事證就辦，總統府、外交部長的祕書涉案都有在辦，新北市府內部，都有政風單位在要求。

戴瑋姍說，該涉案人員是網軍頭子，是否有跟中國有連結期待調查水落石出，但這也是國民黨內部家務事，民進黨對涉案人員開除黨籍，市長身為國民黨代表人物，是否應該提出改革？

侯友宜說，只要違反法律起訴、判刑都要從嚴處理，他的立場很清楚，以司法嚴辦為標準，「我現在是新北市長，做新北市長的工作」。

戴瑋姍也說，先前新北13名區長遭到合成AI不雅照恐嚇，也查出是來自中國，目前偵辦情形？警察局長廖訓誠說，13位區長都有報案，追查相關案件來源，確定是中國大陸地區，有通報刑事局兩岸科。

侯友宜說，兩岸打擊犯罪合作還是要仰賴刑事局，兩岸可以查到什麼狀況，中央可以查清楚，不是只有新北，台南、台中都有，鼓勵大家每個人碰到，要出來報案，依法處理。

戴瑋姍也說，新北市去年有578人到中國，應該做好事前報備、事後報告工作，以免觸法；人事處長林正壹表示，有3位是參加亞太領事會議，其他是私人行程不會過問。

侯友宜說，一切按照規定，赴陸規定辦理，有發生狀況就嚴辦。