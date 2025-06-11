快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

藍營也傳共諜案 綠要侯友宜簽不為中共效命誓約書

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
新北市議會民進黨團要新北市長侯友宜簽不畏中共效命誓約書。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團要新北市長侯友宜簽不畏中共效命誓約書。記者葉德正／攝影

藍綠近期都傳出有人涉入共諜案，遭到檢調偵辦。新北市議會今天民進黨團總質詢，聚焦國安議題，要求侯友宜表態，侯友宜表示，無論任何黨派，都要嚴辦「外交部長的祕書被起訴，外交部長要不要負起責任 ，都要考慮」，民進黨團要求侯友宜簽署「不為中共效命誓約書」，侯友宜拒絕，強調「我這一生保衛中華民國保衛一輩子了」。

今天上午由戴瑋姍、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄與顏蔚慈聯合質詢。戴瑋姍詢問侯友宜對於昨日傳出國民黨台北市黨部發言人林岳龍涉入共諜案一事，因該員曾擔任某新北市議員助理，市府對於相關機密資料可能外流應該要清查。

侯友宜表示，現在全案司法單位偵辦中，如果有事證就辦，總統府、外交部長的祕書涉案都有在辦，新北市府內部，都有政風單位在要求。

戴瑋姍說，該涉案人員是網軍頭子，是否有跟中國有連結期待調查水落石出，但這也是國民黨內部家務事，民進黨對涉案人員開除黨籍，市長身為國民黨代表人物，是否應該提出改革？

侯友宜說，只要違反法律起訴、判刑都要從嚴處理，他的立場很清楚，以司法嚴辦為標準，「我現在是新北市長，做新北市長的工作」。

戴瑋姍也說，先前新北13名區長遭到合成AI不雅照恐嚇，也查出是來自中國，目前偵辦情形？警察局長廖訓誠說，13位區長都有報案，追查相關案件來源，確定是中國大陸地區，有通報刑事局兩岸科。

侯友宜說，兩岸打擊犯罪合作還是要仰賴刑事局，兩岸可以查到什麼狀況，中央可以查清楚，不是只有新北，台南、台中都有，鼓勵大家每個人碰到，要出來報案，依法處理。

戴瑋姍也說，新北市去年有578人到中國，應該做好事前報備、事後報告工作，以免觸法；人事處長林正壹表示，有3位是參加亞太領事會議，其他是私人行程不會過問。

侯友宜說，一切按照規定，赴陸規定辦理，有發生狀況就嚴辦。

該質詢小組要求侯友宜簽署「不為中共效力誓約書」，侯友宜表示，他工作一輩子只為國家效命「我這一生保衛中華民國保衛一輩子了」。

新北市議會民進黨團要新北市長侯友宜簽不畏中共效命誓約書。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團要新北市長侯友宜簽不畏中共效命誓約書。記者葉德正／攝影

外交部 侯友宜

延伸閱讀

史哲接掌高鐵引議 侯友宜：應對外說明其長處為何

議員指新北應重視粉絲經濟促商機 侯友宜允評估

環狀線求償議員促假扣押 侯友宜：擔保金要先拿6.58億

銀新未來城中央審議通過 侯友宜：已拖太久將全力推動

相關新聞

助理捲共諜案 吳思瑤：王鴻薇有嘴說別人 沒嘴說自己

藍營幕僚林岳龍疑涉國安相關案件，司法單位偵辦中。民進黨立院黨團今天表示，林岳龍擔任國會助理期間，疑似外洩機敏資料給中國，...

藍營也傳共諜案 綠要侯友宜簽不為中共效命誓約書

藍綠近期都傳出有人涉入共諜案，遭到檢調偵辦。新北市議會今天民進黨團總質詢，聚焦國安議題，要求侯友宜表態，侯友宜表示，無論...

林岳龍掛名發言人...國民黨市黨部發言人鄒韻婷驚：不知是同事

自稱是國民黨台北市黨部發言人的林岳龍涉嫌國安法，昨被約談，凌晨獲交保。但據國民黨北市黨部黨工表示，黨部並未支薪給林，且採...

立委前助理涉共諜10萬交保 約談對象驚見扁幕僚郭文彬

調查局接獲情資，指國民黨台北市黨部發言人、台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑擔任多名立委助理期間，將立委個資、立法院通訊錄等...

【總編開箱】綠營共諜案 無視潛在縱放者 國安漏洞依舊在

民進黨前資深黨工黃取榮透過黨內人脈滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳送大陸，被陸方認為「具稀有價值」。「共諜滲透總統府、外交部」給了喜歡抹紅在野黨的執政黨重重一巴掌，但國安體系出現如此嚴重漏洞，難保沒有漏網之魚，賴清德總統有必要明確要求檢調與國安單位徹底清查。

五子棋App洩漏國家機密！圖解共諜綠友友關係網

民進黨前資深黨員黃取榮涉遭大陸吸收，透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑刺探、收集國家機密。台灣高檢署、台北地檢署10日分別依違反國家機密保護法、為大陸發展組織等罪嫌起訴4人，其中黃被起訴涉犯4罪，檢方累計共求刑30年6月，4人移審後，法院裁定繼續收押。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。