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林岳龍掛名發言人...國民黨市黨部發言人鄒韻婷驚：不知是同事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
檢調持續偵辦藍綠政治幕僚涉犯擔任中共間諜案，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索行動，國民黨籍台北市議員王欣儀的兼職時薪小編林岳龍（左），凌晨以10萬元交保候傳並限制住居、出境、出海。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦藍綠政治幕僚涉犯擔任中共間諜案，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索行動，國民黨籍台北市議員王欣儀的兼職時薪小編林岳龍（左），凌晨以10萬元交保候傳並限制住居、出境、出海。記者許正宏／攝影

自稱是國民黨北市黨部發言人的林岳龍涉嫌國安法，昨被約談，凌晨獲交保。但據國民黨北市黨部黨工表示，黨部並未支薪給林，且採訪通知、新聞稿發布，都是由發言人鄒韻婷一人負責；鄒韻婷上午表示，她從來不知道還有另一人可以分擔自己的工作。

國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽上午也指出，經詢問黨工，林岳龍過去沒有替黨部發言的紀錄，但穿上印有市黨部發言人的背心跑選舉行程，因黨部主委黃呂錦茹因涉不實連署案被收押中，他也無法確定林是否為發言人。

調查局接獲情資，指自稱國民黨台北市黨部發言人的林岳龍，疑擔任多名立委助理期間，將立委個資、立法院通訊錄等資料提供中共情治單位，國安站昨搜索約林岳龍等3人到案。

藍營人士指出，林岳龍過去曾任新黨前議員李慶元的助理，2022年李慶元宣布交棒，林岳龍投入市議員選舉沒有當選，2023年恢復國民黨籍，準備在2026年地方選舉再度捲土重來，參選內湖、南港區市議員。林岳龍在地方上跑行程時，都穿著國民黨台北市黨部發言人的背心，臉書粉絲專頁上也寫自己是市黨部發言人。

不過，市黨部黨工透過，林岳龍之前為了參選港湖區市議員，曾向當時的主委黃呂錦茹要求在市黨部掛個頭銜，以利在地方拜票，黃呂主委沒有直接回絕他，但不久就有黨工回報，看到林岳龍穿著印有「市黨部發言人」的背心，在地方走動，市黨部黨工吃驚「怎麼多了位新同事」。

國民黨北市黨部發言人鄒韻婷。記者楊正海／攝影
國民黨北市黨部發言人鄒韻婷。記者楊正海／攝影

黨工 國民黨 北市

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