國民黨台北市黨部發言人林岳龍涉共諜 深夜移送北檢

調查局接獲情資，指國民黨台北市黨部發言人、台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑擔任多名立委助理期間，將立委個資、立法院通訊錄等資料提供中共情治單位，國安站今天搜索約林岳龍等3人到案，林岳龍詢後深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反個資法偵辦。

據調查，林岳龍與王姓基隆市議員助理為好友，兩人經常揪團前往大陸，其中林岳龍自2012年起，疑被中共國安單位吸收，返台收集藍綠白等各陣營立委個資，包括配偶、喜好、專長、通訊資料、家族背景等，再交付中共運用，每次收取人民幣數萬元。

調查局追查，林岳龍曾任立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄、前台北市議員李慶元助理，多年來經常往返兩岸，常回台都將人民幣兌換台幣使用，懷疑是中共給予的「情報費」。

王鴻薇辦公室發出聲明指出，針對林岳龍先生，調查局今天帶走並接受調查，林岳龍於112年1月16日至113年1月31日，約一年時間曾於本辦公室任職，現已離職一年半，任職期間未有異樣。

林岳龍主責地方服務處相關事務，其工作內容單純，主要為地方行程與服務，後因身體因素主動請辭。據了解，林岳龍洩密與王欣儀應無關聯。