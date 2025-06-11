聽新聞
0:00 / 0:00

檢調追共諜 扁前幕僚郭文彬捲入

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟洪子凱／台北報導
陳水扁前幕僚郭文彬。圖／聯合報系資料照片
陳水扁前幕僚郭文彬。圖／聯合報系資料照片

台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑在擔任多名立委助理期間將立委個資、立法院通訊錄提供中共情治單位，調查局國安站昨搜索約談林岳龍、民進黨社會運動部前主任、曾任陳水扁幕僚的郭文彬、國民黨立委林倩綺前助理王凱民，詢後移送台北地檢署偵辦。

調查局人員昨原擬赴台北市議會搜索，但最後未帶走任何東西。林岳龍曾於國民黨立委王鴻薇許宇甄及林倩綺辦公室任職，三人均聲明，支持司法機關依法偵辦，毋枉毋縱。

據調查，林岳龍與王凱民（現為國民黨基隆市議員藍敏煌助理）是好友，兩人經常前往大陸，林岳龍自二○二一年起，疑被中共國安單位吸收，返台收集藍綠白等各陣營立委個資。

郭文彬是單線與對岸聯繫，與林岳龍、王凱民不是同一組陣營，他曾任多位政治人物幕僚、陳水扁任總統時曾任府秘書室參議、也曾擔任民進黨社會運動部主任、大學在學期曾在鄭南榕創辦的「自由時代周刊」黨外運動雜誌打工。

檢調清查，郭文彬與上線「失聯」多年，經搜索扣押相關物證，暫未發現有重大洩密等情事。林岳龍涉案情節較多，檢調昨天前往他住居所、戶籍地與市議會辦公室搜索，查扣手機等物。

陳水扁 鄭南榕 許宇甄 王鴻薇 王欣儀 林倩綺 共諜

延伸閱讀

慟林正杰 陳水扁感嘆：黨外三劍客四人幫三缺一

【重磅快評】進退之間 朱立倫循陳水扁或蘇貞昌模式？

5民選總統評比賴清德幾乎墊底 只部分小贏陳水扁

不滿綠營出征阿扁 王世堅聲援：很多民眾認同只是沒說

相關新聞

綠共諜案4人起訴求重刑 府、外交機密外洩

民進黨前資深黨員黃取榮涉遭大陸吸收，透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑刺探、收集國家...

長期把共諜當心腹 在野批：竟不調查吳釗燮

台北地檢署昨天起訴民進黨共諜案，從外交部一路追隨到國安會的國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑被指控洩漏諸多外交機密，在野黨均將矛頭指向吳，質疑長期把共諜當心腹的吳釗燮竟未被調查，是設防火牆替民進黨斷尾求生？

共諜案 王凱民、郭文彬無保請回 林岳龍10萬元交保

檢調持續偵辦藍綠政治幕僚涉犯擔任中共間諜案，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索行動，其中被告包含國民黨籍台...

檢調追共諜 扁前幕僚郭文彬捲入

台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑在擔任多名立委助理期間將立委個資、立法院通訊錄提供中共情治單位，調查局國安站昨搜索約談林岳龍、民進黨社會運動部前主任、曾任陳水扁幕僚的郭文彬、國民黨立委林倩綺前助理王凱民，詢後移送台北地檢署偵辦。

黃取榮當共諜22年 領取報酬逾600萬還涉洗錢

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收至少廿二年，回台單線發展情報組織，台北地檢署掌握，黃取榮曾找邱世元到泰國、澳門，...

綠營共諜案 四人還押看守所

總統府被共諜滲透案，台北地檢署羈押總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。