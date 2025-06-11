檢調追共諜 扁前幕僚郭文彬捲入

台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑在擔任多名立委助理期間將立委個資、立法院通訊錄提供中共情治單位，調查局國安站昨搜索約談林岳龍、民進黨社會運動部前主任、曾任陳水扁幕僚的郭文彬、國民黨立委林倩綺前助理王凱民，詢後移送台北地檢署偵辦。

調查局人員昨原擬赴台北市議會搜索，但最後未帶走任何東西。林岳龍曾於國民黨立委王鴻薇、許宇甄及林倩綺辦公室任職，三人均聲明，支持司法機關依法偵辦，毋枉毋縱。

據調查，林岳龍與王凱民（現為國民黨基隆市議員藍敏煌助理）是好友，兩人經常前往大陸，林岳龍自二○二一年起，疑被中共國安單位吸收，返台收集藍綠白等各陣營立委個資。

郭文彬是單線與對岸聯繫，與林岳龍、王凱民不是同一組陣營，他曾任多位政治人物幕僚、陳水扁任總統時曾任府秘書室參議、也曾擔任民進黨社會運動部主任、大學在學期曾在鄭南榕創辦的「自由時代周刊」黨外運動雜誌打工。

檢調清查，郭文彬與上線「失聯」多年，經搜索扣押相關物證，暫未發現有重大洩密等情事。林岳龍涉案情節較多，檢調昨天前往他住居所、戶籍地與市議會辦公室搜索，查扣手機等物。