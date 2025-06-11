黃取榮當共諜22年 領取報酬逾600萬還涉洗錢

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收至少廿二年，回台單線發展情報組織，台北地檢署掌握，黃取榮曾找邱世元到泰國、澳門，與對岸情工人員會面，更透過親友在大陸地區開立帳戶領取報酬高達逾六百萬元，甚至疑似透過地下匯兌集團洗錢，地下匯兌集團持續偵辦中。

檢方指出，黃取榮曾是民進黨新北市議員李余典前特助，二○○三年在大陸經商，結識大陸中央軍事委員會情治工作人員「小吳」，二○一七年又認識另名情工人員「小陳」，被吸收為共諜替大陸在台發組織，按季按月收取陸方資金，另外還收取數萬元新台幣的年節紅包。

檢方掌握，六十四歲黃取榮循線找上四十三歲民進黨民主學院前副主任邱世元兼好友，且在二○二三年帶邱前往泰國與情工人員見面，隔年兩人又前往澳門再度接觸情工人員。邱世元遭羈押後認罪，坦承結識情工人員後，找尋國內新聞報導、政府公開資料交給黃。

檢方指出，黃取榮涉傳回收集到的錄音、祕密檔案、影片等，用間諜Ａｐｐ傳回給情治人員，但辯稱都不是重要國家機密，是網路上收集的資訊，胡亂拼湊後自己撰寫檔案。

檢方追查，黃、邱二人透過親友在大陸開設帳戶，收受大陸情工人員給予的間諜工作報酬，再請託親友回台領出新台幣交付，另也疑似透過地下匯兌集團不法洗錢；經追查相關帳戶認定，二人分別收受六○七萬七五○○元、二二一萬六九二四元。

黃的住處查扣新台幣、港幣、澳門幣及人民幣，價值約九十萬元，未能證明合法來源認定是不法所得，兩人不法所得共九一九萬四四二四元。另，此共諜案涉透過地下匯兌集團洗錢部分，仍持續偵辦。