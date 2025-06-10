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新聞眼／別迴避 吳釗燮請公開釋疑

聯合報／ 本報記者周佑政
國安會秘書長吳釗燮(中)前核心幕僚何仁傑涉共諜案，遭起訴求處重刑。圖／聯合報系資料照片
國安會秘書長吳釗燮(中)前核心幕僚何仁傑涉共諜案，遭起訴求處重刑。圖／聯合報系資料照片

國安會秘書長吳釗燮前核心幕僚何仁傑涉共諜案，遭起訴求處重刑，不只是國安問題，更是司法與政治問題。吳釗燮是何仁傑的直屬長官，是否知情、涉入，司法必須釐清，吳也不該再迴避赴國會報告；吳釗燮一天不公開釋疑，「綠共」就成了民進黨政府難以撕去的標籤。

檢方起訴共諜案橫跨綠營府院黨，何仁傑跟隨吳釗燮超過十年，從民進黨黨務體系到外交公務體系，歷經蔡政府八年執政；何仁傑作為吳釗燮的左右手，經手、處理無數機敏資訊，卻涉犯共諜案，毫無疑問是國安問題與極大危機。

何仁傑涉犯共諜案，吳釗燮僅在四月透過辦公室發出一紙聲明，強調何仁傑去年三月就自外交部離職，支持司法毋枉毋縱且依法嚴辦。但吳釗燮這樣的「說明」，完全無助釐清外界質疑，檢方則認為沒有傳喚吳釗燮作證的必要；然而，吳、何關係密切，司法機關連傳喚或就訊吳釗燮都省去，恐難服眾。

另一方面，過去一段時間，立法院曾邀吳釗燮就「共諜滲透進行檢討」專題報告，吳釗燮卻缺席；理由是不符憲政體制，就連立法院審查國安會預算，即使於法有據，吳釗燮也不願到國會說明。吳是否刻意迴避國會監督無從得知，但遲遲不到立院，自然也錯失向在野黨及人民解釋共諜案的機會。

吳釗燮在何仁傑案的角色為何，事先是否知情甚至涉入，為何會把他從國安會帶到外交部，不僅需要司法調查、更須對外界說明。

民進黨及其側翼長期以來動輒「抹紅」在野黨，面對自家爆發的共諜案卻是「輕輕帶過」，這是外界最難接受之處。即使在野黨一再喊話，總統府及吳釗燮仍然笑罵由人，也不願清楚說明吳在共諜案的責任。

曾有國安高層私下為吳緩頰，稱何仁傑涉共諜案，吳釗燮是「受害者」。吳若真有滿腹委屈，更應該公開釋疑，若持續「迴避」，對賴政府而言，不但「綠共」指控如影隨形，也成在野黨的「政治提款機」，更會損及推動反滲透、強化國安法制措施的能量。

國安會 吳釗燮 共諜

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