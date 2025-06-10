快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

民進黨共諜移審仍有串證之虞 4人再押3個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民進黨爆共諜案，法官認為4人有串證之虞，仍有羈押原因及必要性，裁定黃取榮、邱世元、何仁傑、吳尚雨4人全部繼續羈押禁見3月。聯合報系資料照
民進黨爆共諜案，法官認為4人有串證之虞，仍有羈押原因及必要性，裁定黃取榮、邱世元、何仁傑、吳尚雨4人全部繼續羈押禁見3月。聯合報系資料照

民進黨前黨員黃取榮涉嫌從2017年起刺探收集國家秘密交給大陸，台北地檢署今起訴黃取榮、共犯邱世元、何仁傑、吳尚雨，4人偵查中羈押禁見，台北地院分案審理，下午4時召開羈押庭。

庭審近5小時結束，法官晚間認為4人有串證之虞，仍有羈押原因及必要性，10時裁定黃取榮、邱世元、何仁傑、吳尚雨4人全部繼續羈押禁見3月。

檢方起訴，黃取榮、邱世元為獲取大陸地區情工人員報酬，竟向任職政府具有忠誠、保密義務的何仁傑、吳尚雨刺探、收集國家機密或公務上秘密交付大陸地區，犯案期間非短，犯罪情節重大。

檢方指控，黃取榮等人涉犯洩漏及交付經核定之國家機密於大陸地區罪、為大陸地區洩漏交付及傳遞關於公務上應秘密消息罪、洗錢罪，分別對他們求處重刑。

檢察官對黃取榮涉犯2罪求刑9年以上、8年以上有期徒刑，對黃犯洗錢罪嫌求刑1年6月以上，對邱世元求刑7年以上，對何仁傑求處9年以上徒刑，對吳尚雨求刑5年以上。

洗錢 民進黨 吳尚雨 共諜

延伸閱讀

藍營助理也爆共諜？ 林倩綺自清、強調零容忍

黃取榮共諜案4人移審隨即開庭 今晚決定是否繼續羈押

【重磅快評】檢調認證動搖國本 吳釗燮還賴著不走？

民進黨：無鎖定重點罷藍委選區 全面支援公民團體

相關新聞

陸方給黃取榮公務手機 內藏「五子棋」間諜App

民進黨前資深黨員黃取榮遭對岸吸收淪為共諜，並單線發展吸收總統府諮議吳尚雨、外交部秘書何仁傑，檢方查出他使用陸方提供的公務手機，內有間諜小遊戲Ａｐｐ「五子棋」，可單向回傳國家祕密，其中何仁傑交付的外交相關資料還被對岸稱讚「稀有」有價值，可多給獎勵。

長期心腹當共諜 在野批：竟不調查吳釗燮

台北地檢署昨天起訴民進黨共諜案，從外交部一路追隨到國安會的國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑被指控洩漏諸多外交機密，在野黨均將矛頭指向吳，質疑長期把共諜當心腹的吳釗燮竟未被調查，是設防火牆替民進黨斷尾求生？

新聞眼／別迴避 吳釗燮請公開釋疑

國安會秘書長吳釗燮前核心幕僚何仁傑涉共諜案，遭起訴求處重刑，不只是國安問題，更是司法與政治問題。吳釗燮是何仁傑的直屬長官...

民進黨共諜移審仍有串證之虞 4人再押3個月

民進黨前黨員黃取榮涉嫌從2017年起刺探收集國家秘密交給大陸，台北地檢署今起訴黃取榮、共犯邱世元、何仁傑、吳尚雨，4人偵...

藍營助理也爆共諜？ 林倩綺自清、強調零容忍

共諜案從綠營燒向藍營，北檢指揮調查局國安站搜索台北市議會，將議員王欣儀助理林岳龍移送複訊，林岳龍曾擔任王鴻薇、林倩綺和許...

前助理涉入共諜案 王鴻薇：支持檢調勿枉勿縱

共諜案話題持續，此時再有新事件，北檢指揮調查局國安站搜索台北市議會某助理，據傳該助理也曾任職於立委辦公室。國民黨立委王鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。