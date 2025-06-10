民進黨共諜移審仍有串證之虞 4人再押3個月
民進黨前黨員黃取榮涉嫌從2017年起刺探收集國家秘密交給大陸，台北地檢署今起訴黃取榮、共犯邱世元、何仁傑、吳尚雨，4人偵查中羈押禁見，台北地院分案審理，下午4時召開羈押庭。
庭審近5小時結束，法官晚間認為4人有串證之虞，仍有羈押原因及必要性，10時裁定黃取榮、邱世元、何仁傑、吳尚雨4人全部繼續羈押禁見3月。
檢方起訴，黃取榮、邱世元為獲取大陸地區情工人員報酬，竟向任職政府具有忠誠、保密義務的何仁傑、吳尚雨刺探、收集國家機密或公務上秘密交付大陸地區，犯案期間非短，犯罪情節重大。
檢方指控，黃取榮等人涉犯洩漏及交付經核定之國家機密於大陸地區罪、為大陸地區洩漏交付及傳遞關於公務上應秘密消息罪、洗錢罪，分別對他們求處重刑。
檢察官對黃取榮涉犯2罪求刑9年以上、8年以上有期徒刑，對黃犯洗錢罪嫌求刑1年6月以上，對邱世元求刑7年以上，對何仁傑求處9年以上徒刑，對吳尚雨求刑5年以上。
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