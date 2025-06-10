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前助理涉入共諜案 王鴻薇：支持檢調勿枉勿縱

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
北檢指揮調查局國安站搜索台北市議會某助理，據傳該助理也曾任職於立委辦公室。國民黨立委王鴻薇國會辦公室稍早聲明，該助理為林岳龍，曾任職辦公室約一年時間，期間未有異樣，現也已離職一年半。圖／取自林岳龍臉書
北檢指揮調查局國安站搜索台北市議會某助理，據傳該助理也曾任職於立委辦公室。國民黨立委王鴻薇國會辦公室稍早聲明，該助理為林岳龍，曾任職辦公室約一年時間，期間未有異樣，現也已離職一年半。圖／取自林岳龍臉書

共諜案話題持續，此時再有新事件，北檢指揮調查局國安站搜索台北市議會某助理，據傳該助理也曾任職於立委辦公室。國民黨立委王鴻薇國會辦公室聲明，該助理曾任職辦公室約一年時間，期間未有異樣，現也已離職一年半，若真有涉案，絕對支持檢調偵辦，毋枉毋縱。

王鴻薇辦公室稍早針對調查局今天中午帶走林岳龍一事發出聲明稿表示，林於民國112年1月16日至113年1月31日，約一年時間曾於本辦公室任職，現已離職一年半，任職期間未有異樣；林岳龍主責地方服務處相關事務，其工作內容單純，主要為地方行程與服務，且林後來因為身體因素主動請辭，相關業務也多由辦公室其他人員分擔，至此以後，即未從事辦公室任何業務。

王鴻薇強調，接受調查相關人等如有涉案，她絕對支持檢調偵辦，毋枉毋縱。

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