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藍營議員涉共諜案遭調查 前老闆許宇甄：毋枉毋縱

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。聯合報資料照
國民黨立委許宇甄。聯合報資料照

共諜案延燒，國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍也疑涉共諜案，其曾於國民黨立委許宇甄辦公室任職。許宇甄今晚辦公室發出聲明，支持司法機關依法偵辦，毋枉毋縱。

許宇甄辦公室表示，林岳龍先生自2024年11月1日起擔任本辦公室助理，主要負責社群內容編輯等行政工作，已於2024年12月31日因個人生涯規劃離職。其個人若有任何違法行為，支持司法機關依法偵辦，毋枉毋縱。

許宇甄辦公室強調，近日多起涉及民進黨政府國安高層之共諜案，對國家安全造成更深遠影響，社會矚目。呼籲檢調機關應秉持公正立場，全面積極偵辦，勿僅聚焦在野黨基層人員，卻對執政團隊牽涉高層視若無睹，以免讓國安危機持續擴大，動搖國人對司法公信力與國家安全體系之信任。

許宇甄 王欣儀 國民黨 國安 共諜

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