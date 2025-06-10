藍營議員涉共諜案遭調查 前老闆許宇甄：毋枉毋縱

民進黨前資深黨員黃取榮遭對岸吸收淪為共諜，並單線發展吸收總統府諮議吳尚雨、外交部秘書何仁傑，檢方查出他使用陸方提供的公務手機，內有間諜小遊戲Ａｐｐ「五子棋」，可單向回傳國家祕密，其中何仁傑交付的外交相關資料還被對岸稱讚「稀有」有價值，可多給獎勵。

2025-06-11 00:02