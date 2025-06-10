民進黨前黨工黃取榮淪共諜...獲利逾6百萬 國安法起訴求刑12年
民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收淪為共諜，涉在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利逾6百萬元。高檢署今偵結，依國家安全法大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上有期徒刑。
高檢署指出，黃取榮圖謀個人經濟私利，為大陸地區情工人員在台物色、接觸、吸收國人，藉以刺探、收集我國政府機關的機敏資訊而長期發展組織，從大陸地區情工人員取得工作報酬607萬7500元，嚴重危害國家安全與社會安定，請從重量刑，並建請量處有期徒刑12年以上之刑。
黃取榮犯罪所得607萬7500元沒收或追徵其價額，住處扣得黃所有價值約90萬元的新台幣、港幣、澳門幣及人民幣現金，則是黃參與組織後，未能證明合法來源而取得的財產，依國家安全法第7條第9項規定聲請宣告沒收。
高檢署表示，對於發展組織犯罪行為的多元滲透管道及手法，積極蒐證偵辦，以維護國家安全及社會安定。
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